高端旅行社捷旅集團打造全新生活品味網店Jetour Mall 

闖出旅遊圈子 捷旅生活網店Jetour Mall正式登場

捷旅Jetour一直為大眾提供優越貼心的高端旅遊服務，近年亦希望能為各位打造高雅舒適的生活享受，所以推出網上商店Jetour Mall；搜羅歐洲名牌家電廚具、家居防疫用品、世界各地名酒與美食、運動及時尚服飾等，多方面提升大眾的生活質素。

在Jetour Mall上，客人可選購全球名莊美酒、Dyson、Sanrio、德國寶迪(Berndes)、Big Horn、英超利物浦和阿仙奴球衣等不同產品，而且還能享有超值優惠。Jetour Mall在未來亦會不斷推出更多不同優惠產品，精明的消費者一定要密切留意！

父親節精選

星期日就到父親節，藉著節日讓我們表達小小心意，給各偉大的爸爸送上窩心禮物。

Jetour Mall 特別為大家精選父親節禮物，適合不同類型的爸爸。

立即去選購您的窩心好禮，給爸爸準備一個驚喜！

1/ 德國寶- 父親節套裝 (隨身淨化寶 PAP-020BK (黑色) + 纖營蒸煮盒FSL-103 (型格灰色)

淨化空氣致敏源及懸浮粒子，辦公室自煮健康營養餐，守護爸爸健康之選

原價：$1589

優惠價：$1192

2/西班牙天然及有機食品

內含伊比利亞黑毛豬火腿、紅酒、海鮮罐頭等，讓爸爸品嚐西班牙滋味

原價：$1452

優惠價：$1380

3/ Chateau Gruaud Larose 2014+ Chateau Smith Haut Lafitte Rouge 2014+Blanc de Lynch Bages 2017

來自法國酒莊的紅、白酒，品質保證

優惠價：$1750

4/ NIIZAWA KIZASHI 純米大吟醸 720ml (清酒 Sake)

純米大吟醸清酒，呈現高雅的日式口味

原價：$3800

優惠價：$3600

5/ The Macallan Masters of Photography Magnum 高地單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml

極為香甜、有深度的 Macallan 經典威士忌，彰顯非凡品味

原價：$39,800

優惠價：$33,800

6/ 雙龍寶心丹送4 支 100ml 私+呵護 殺菌消毒 (噴霧)

選取多種中藥，有助氣血不足、痰瘀痹阻心絡，胸痹心痛、胸悶氣短之症

原價：$750

優惠價：$375

關於捷旅旅遊Jetour

捷旅集團有限公司是香港最優秀及具商譽的旅遊服務機構之一，滙聚業內資深及具創意的旅遊專才，發展多元化旅遊業務，包括籌組世界各國旅行團、豪華遊輪假期、自由行及自由團套票、網上機票預訂服務、海外婚旅、海外遊學、私人獨立組團及海外會議展覽及項目管理等。我們更發展主題旅遊如非凡之旅、盛宴行、攝影團等。每個旅程都由專業策劃員設計，別具創意；每個旅行團都由資深領隊帶領，每項服務細節也力求一絲不苟，希望旅客享受每趟旅程。

關於Jetour Mall

捷旅以優質的顧客體驗及創新為核心理念，致力為追求生活品味的客戶提供多元化、貼心的服務。綜合多年優質客服經驗、大數據分析及強大的電子商店系統，我們希望創建一個簡易、可信賴的網購平台，讓您足不出戶就能用隨心選購我們為您精心搜羅的品牌產品。

查詢網站: https://mall.jetour.com.hk/

查詢熱線: 3180 6969

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