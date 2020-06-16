【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃

▲ 【中美角力】蓬佩奧神秘會晤楊潔篪 選址夏威夷珍珠港 對中國叫板味濃

中美關係陷入冰封之際，中美外交領導人難得迎來會晤，惟形式不同尋常引來關注。中國國務委員、中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪，據報會於周三（17日）到美國夏威夷，與美國國務卿蓬佩奧面對面會談。楊潔篪、蓬佩奧會前，中美兩國都未有證實會面會舉行之餘，會談選址更是夏威夷珍珠港美軍基地。美國當年在珍珠港遭亞洲國家日本殺過措手不及後反敗為勝，蓬佩奧選擇在珍珠港接待楊潔篪不排除有深意。

中美角力近期就中美貿易戰、5G科技戰、新冠肺炎疫情、港區國安法等一系列問題急劇升溫，兩國官方交流大幅受阻，蓬佩奧更是美方出言攻擊中國的前鋒，但中美關係本周有望出現喘息機會。路透社等傳媒引述消息人士報道，蓬佩奧周三會於夏威夷，與楊潔篪所率中國代表團舉行會談，而美國國務院和中國外交部都未有證實消息。

楊潔篪與蓬佩奧於4月15日曾通電談論新冠肺炎疫情；今次兩人潛在碰頭事前官方不作公佈，安排並不尋常之餘，選址亦可謂相當奇怪。外交消息指，中美會談預期於夏威夷希卡姆空軍基地舉行。

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希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）位於夏威夷瓦胡島，與檀香山國際機場相鄰並共用跑道，是美軍珍珠港－希卡姆海空軍聯合基地（Joint Base Pearl Harbor–Hickam）的一部分。希卡姆基地是美軍太平洋空軍司令部所在地，駐有美國空軍第15聯隊（15th Wing），裝備包括F-22隱形戰機、C-17戰略運輸機等。

希卡姆空軍基地在歷史上也扮演過重要角色。1941年日本偷襲珍珠港時，除了轟炸美軍太平洋艦隊艦艇，希卡姆空軍基地也是重要目標。日軍成功摧毀和損傷基地內數百架美軍飛機，防止了美軍空中力量尾隨日軍偷襲飛機，向日軍艦隊報復。

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然而，日本偷襲珍珠港堪稱戰術上成功，戰略上失敗。日本令美國加入太平洋戰爭，最終引火燒身戰敗收場；希卡姆空軍基地在戰爭期間則是美軍飛行員訓練中心、飛機組裝中心和人員物資輸送中心，為美國打敗日本發揮了巨大作用。

說回今天，美國選址希卡姆空軍基地舉行中美外交會晤，似乎有濃厚對華示威味道。縱中國崛起與日本偷襲珍珠港無疑不可相比，但中國今天發展速度看來與當年珍珠港事件一樣，令美國措手不及，這在5G科技方面更尤其顯著。美國此時或者正想用珍珠港作歷史比喻，向中方矢言會反敗為勝。

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責任編輯：方圓之