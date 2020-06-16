【震撼帳單】美康復者醫藥費近870萬元　「對生存感愧疚」

全球新冠肺炎患者超過800萬人，43.5萬人死亡。美國西雅圖70歲老翁弗洛爾（Michael Flor）住院62天後，終於康複出院，同時收到一張盛惠112 萬美元，逾868萬港元的醫藥費帳單。幸好大部分費用由保險支付，加上聯邦政府的補貼，變相部分費用由納稅人支付，其實際需支付的醫藥費並非十分高昂，他直言：「對生存感愧疚。」

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《西雅圖時報》報道，弗洛爾住院62天期間，大部分時間昏迷，一度陷入危殆，需由護士將電話放在耳邊，讓他聆聽妻子和孩子的道別。

弗洛爾的帳單多達181頁，收費項目近3,000個。當中包括住院時有42 日是住在深切治療部，每日收費為9,736美元（約7.5萬港元），有29日使用呼吸機，每日收費為2,835美元（約2.2萬港元），另外有10萬美元（約77.5萬港元）是用作搶救治療。

弗洛爾表示，收到帳單後，心臟幾乎停頓。可幸大部分醫藥費能由保險及聯邦政府承擔，他就此表示，對生存感愧疚，「看到震撼帳單的金額，絕到會增加康復者對的愧疚。」

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