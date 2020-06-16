恒大健康4日累升88%市值突破千億　恒大健康隨時變恒大汽車

▲ 恒大健康破頂續升2成市值突破千億 恒大健康隨時變恒大汽車

恒大健康 （00708） 近期強勢，已連升4日，恒大健康股價再升逾2成，破頂高見12.4元，市值突破1000億元。恒大健康自6月10日公布，以3.78億美元（約29.4億港元）收購總部位於瑞典的電動車公司NEVS剩餘股權，市場預計旗下電動車將會推出。

恒大健康收報11.94元，升22.1%，成交4.67億元，市值1031.6億元。恒大健康累升4日，股價累升88%。

恒大健康管理層年初業績發布會曾透露，目前恒大在同步研發14款車型，覆蓋全系列產品，旗下首款汽車「恒馳1」計劃將於今年亮相，2021年投產，首期規劃產能20萬輛。

有分析稱，新能源汽車將逐步成為恒大健康業務主力，不排除未來「恒大健康」有改名為「恒大汽車」的可能。

恒大健康去年受累於新能源汽車業務虧損增加，整體虧損由14.3億元擴大至44.3億元人民幣。新能源汽車業務去年開始錄得收益，約6.6億元人民幣，主要來自鋰電池銷售收入，但分部虧損擴大至33億元人民幣。

【異動股】恒大健康大漲逾13% 計劃收購電動車NEVS剩餘股權

【業績】恒大健康虧損暴增至44億人幣 新能源汽車「恒馳」明年量產

責任編輯︰梁浩碩