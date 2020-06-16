  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 12:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒大健康破頂續升2成市值突破千億　恒大健康隨時變恒大汽車

金融經濟 12:05 2020/06/16

分享：

恒大健康破頂續升2成市值突破千億　恒大健康隨時變恒大汽車

恒大健康 （00708） 近期強勢，已連升4日，恒大健康股價再升逾2成，破頂高見12.4元，市值突破1000億元。恒大健康自6月10日公布，以3.78億美元（約29.4億港元）收購總部位於瑞典的電動車公司NEVS剩餘股權，市場預計旗下電動車將會推出。

恒大健康半日收報11.82元，升20.9%，成交2.96億元，市值1021億元。恒大健康累升4日，股價已累升86.4%。

恒大健康管理層年初業績發布會曾透露，目前恒大在同步研發14款車型，覆蓋全系列產品，旗下首款汽車「恒馳1」計劃將於今年亮相，2021年投產，首期規劃產能20萬輛。

有分析稱，新能源汽車將逐步成為恒大健康業務主力，不排除未來「恒大健康」有改名為「恒大汽車」的可能。

恒大健康去年受累於新能源汽車業務虧損增加，整體虧損由14.3億元擴大至44.3億元人民幣。新能源汽車業務去年開始錄得收益，約6.6億元人民幣，主要來自鋰電池銷售收入，但分部虧損擴大至33億元人民幣。

【異動股】恒大健康大漲逾13%　計劃收購電動車NEVS剩餘股權

【業績】恒大健康虧損暴增至44億人幣 新能源汽車「恒馳」明年量產

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 電動車 恒大健康（00708）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升701點　中興股價抽升14%（不斷更新）

下一篇文章

會德豐梁志堅：私有化後難答會否裁員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨曾跌逾900點　憂中美新冠肺炎疫情反彈
【美股期貨】道指期貨曾跌逾900點　憂中美新冠肺炎疫情反彈
【大戶動向？】滙豐證券把2420億元網易股票轉倉香港　背後有三大動機？（訂戶專享）
【大戶動向？】滙豐證券把2420億元網易股票轉倉香港　背後有三大動機？（訂戶專享）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【恒指夜期】儲局出招道指倒升157點　恒指夜期收市升391點（不斷更新）
【恒指夜期】儲局出招道指倒升157點　恒指夜期收市升391點（不斷更新）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）