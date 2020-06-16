2020年為5G發展元年，作為擁有最多5G頻譜的本地流動網絡營辦商之一的中國移動香港（下稱「中移香港」），致力響應香港政府推動5G技術發展，助力業界進行網絡研究及創新技術發展，銳意協助各行各業建構5G生態，推動大灣區智慧城市建設與發展。

中移香港於2018年首度把「中國移動OneNET物聯網創科比賽」帶到香港，為創科發展及培育人才出力，去年更把賽事擴展至大灣區，為全國創科人才提供多元化的交流平台。過去兩屆比賽，已有合共超過100間創科團隊及企業報名參加，當中更有隊伍能晉身廣州總決賽，與全國創科精英較技。同時，不少隊伍或企業在參賽後得到投資者支持，成功將項目發展至商用層面，成績有目共睹。

配合5G發展元年 5G+IoT並行

今年是中移香港第三度舉辦「中國移動OneNET物聯網創科比賽」，更是5G全面商用的關鍵年，為了配合這個大趨勢，今屆比賽以「5G未來無限可能」為主題，鼓勵參賽者以圍繞5G及IoT技術，包括：區塊鏈、物聯網、邊緣計算、智慧民生、智慧城市、車聯網等六大主題進行競逐，探討可行且嶄新的技術、產品和科技模式。

中國移動香港有限公司董事兼行政總裁李帆風先生表示：「自首屆『中國移動OneNET物聯網創科比賽』舉辦以來，各界反應正面，得到不少創科精英的擁戴，為一眾創科精英提供很多意想不到的機會，參加者不單能接觸市場上的最新科技及資訊，更能得到專業支援，協助他們逐步把創科概念實踐。一如去年，除了現金獎創客扶植奬勵外，我們亦設立了『最具潛力發展大獎』，為極具開發潛力項目提供實質支持。」李帆風亦表示期望能在今年的比賽中見到更多創新概念，同時希望這些項目能完全利用5G特點及物聯網 (IoT)的優勢，進而推動5G廣泛應用至不同範疇，促進社會經濟，提升大眾生活質素。

第三屆「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽區現已接受報名，參賽者可以個人或團隊形式參賽，由即日起至7月5日期間於網上提交報名申請及建議書。與往年一樣，勝出的四強隊伍，每隊均可獲得港幣$50,000現金創客扶植奬勵，並有機會代表大灣區賽區參加在重慶舉辦之準決賽，出線者更有機會晉身廣州全國總決賽，與全國的創科精英聚首交流，由大會提供交通食宿。此外，自去年起更增設的「最具潛力發展大獎」，得主可獲得中移香港多方面的支援，當中包括産品免費列入中移香港産品庫，有機會於全港接近40間門市展示，同時更可獲得宣傳資源、技術及商務支援與及渠道拓展資源等。

如欲獲取更多有關「中國移動OneNET物聯網創科比賽」詳情或報名，請即瀏覽：http://onenetregistration.hk.chinamobile.com/

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