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【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集　限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（文字直播）

金融經濟 17:07 2020/06/16

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行政長官林鄭月娥上午表示，下午會交代限聚令放寬

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，交代保就業計劃和限聚令措施。限聚令將於周四（18日）結束，林鄭月娥稱，限聚令會有所放寬，包括群組聚集措施，但不會全部放開。食物及衞生局局長陳肇始下午見傳媒時表示，6月19日起限聚人數放寬至50人。同時擴闊可豁免處所類別，延展到餐飲處所，讓各界可舉行宴會如婚宴等活動；撤銷非酒吧等餐飲處所可同坐一桌人數的要求，而酒館、現場表演、舞蹈活動等處所人數限制亦會放寬。

被問到容許主題公園重開和書展舉辦，卻沒取消限聚令是否自相矛盾，陳肇始指不能直接比較，指主題公園和書展都有主辦單位，確保在處所執行防疫措施，減低感染風險。

以下會作文字直播：

【16:58】只要符合限聚人數要求，球賽等活動可以重新舉行。

【16:57】如有更多檢測場所，相信檢測價錢可有所調節，政府一直探討可如何處理問題。

【16:49】在減少社交接觸的大前提下，社會有訴求要回復正常生活；政府放寬599F下12類處所，現時它們已在可以有條件下重開；而599G下可放寬聚集人數，但在保持社交距離下仍有需要限制聚集人數。

【16:31】三地政府一直密切商討健康碼的進展。

【16:27】陳肇始重申，病毒可通過飛沫傳染，市民安全距離是1.5米，如果有很多人出現，萬一有傳播，意味著會有大量受感染人數。被問到容許主題公園重開和書展舉辦，卻沒取消限聚令是否自相矛盾，陳肇始指不能直接比較，指主題公園和書展都有主辦單位，確保在處所執行防疫措施，減低感染風險。

【16:21】陳肇始指，不論室內或室內同時受監管。

【16:15】被問到為何不按專家建議取消限聚令，陳肇始指，純粹是公共衛生考慮，不涉政治考慮，未來會繼續研究有否放寬空間。

【16:15】醫管局普通科門診及急症已為有病徵人士提供檢測；政府亦已為私家醫生免費提供檢測工具，病人如果有輕微病徵可前往檢測。

【16:10】未來數月工作重點會加強檢測，儘快找出潛在患者。

【16:05】6月19日起限聚人數放寬至50人。同時擴闊可豁免處所類別，延展到餐飲處所，讓各界可舉行宴會如婚宴等活動；撤銷非酒吧等餐飲處所可同坐一桌人數的要求，而酒館、現場表演、舞蹈活動等處所人數限制亦會放寬。

【16:03】陳肇始：抗疫工作近五個月已踏入新階段，市民要適應如何在新常態下恢復經濟、社交活動。

林鄭月娥稱，下午會港府公布最新季度失業率，坦言最新失業率較前一輪公布的5.2%，「一定會上升」，籲留意失業率升幅幅度，暗籲增幅回落。她期望，失業率不會達到2003年沙士最差時期的8.5%。

她續指，星期日（21日）接受1萬元現金派發申請，期望市民消費，籲公眾保持信心。

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就業 行政會議 陳肇始 限聚令 失業率 林鄭月娥
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