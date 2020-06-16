【限聚令放寬】林鄭：下午公布放寬群組聚集　66%合資格僱主申請保就業

▲ 行政長官林鄭月娥稱下午會交代限聚令放寬，另指66%合資格僱主已申請保就業計劃第一期，料7月接受第二期申請。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，交代保就業計劃和限聚令措施。限聚令將於周四（18日）結束，林鄭月娥稱，限聚令會有所放寬，包括群組聚集措施，但不會全部放開，食衛局局長陳肇始下午會向交代。對於專家小組成員之一許樹昌倡可放開限聚令，林鄭月娥稱，專家小組成員意見並非永遠一致，不是一人、也非她可以獨自決定。

林鄭月娥稱，保就業計劃第一期截止，收到16.88萬名僱主申請、近26萬名自僱人士申請，佔25萬合資格申請僱主數目的66%，期望可讓僱員保存飯碗。林鄭月娥稱，會在網上公布申請保就業計劃的僱主清單，予僱員、公眾監察，但不希望外界「污名化」僱主。

林鄭月娥表示，最快一兩日內向第二批已申請保就業計劃的僱主、自僱人士批出資金，涉及額外3.4萬名僱主、3萬名自僱人士，連同首批獲款僱主，政府已批出114億元，涉及49萬名打工仔，平均每名僱員獲2.32萬元資助，接近上限的2.7萬元（即每月9000元），形容計劃用得「很盡」，重申僱主要確保資金全數用於支薪。

林鄭月娥稱，下午會港府公布最新季度失業率，坦言最新失業率較前一輪公布的5.2%，「一定會上升」，予留意失業率升幅幅度，暗予增幅回落。她期望，失業率不會達到2003年沙士最差時期的8.5%。

她續指，星期日（21日）接受1萬元現金派發申請，期望市民消費，籲公眾保持信心。

相關文章：

【保就業】敘福樓時薪1000元招神秘試食員 開放3小時約50個人爭1個位（附招聘連結）

「保就業」計劃第一期收到43萬份申請 已發放50億元工資補貼

【國泰危機】國泰遞交「保就業」計劃申請 料短期內不裁員