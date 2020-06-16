【港股市況】恒生指數升近700點　三桶油上揚中石油升逾6%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約525點 道指期貨升239點（不斷更新）

市場雖然憂慮中美爆發第二波新冠肺炎疫情，惟聯儲局宣布除正在購買的交易所買賣基金（ETF），本周會在二級市場購買企業債券，道指拗腰倒升157點。港股跟隨美股升勢，恒生指數高開541點，開報24318點，重上24000點水平，其後升幅擴大至700點，恒生指數半日升701點。

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【13：37】新昌創展 （01781） 升五成高見0.265元。大股東所持68.31%股權已委任接管人。

【13：28】手機孖寶舜宇 （02382） 升逾8%，高見115.9元；瑞聲 （02018） 升5.2%，高見43.3元。

【13：23】大家樂 （00341） 升0.8%；大快活 （00052） 升1.3%；翠華 （01314） 升3.2%；太興 （06811） 升2.3%。陳肇始下午4時會主持記者會。有本地傳媒引述消息指，港府將放寬限聚次，空內無限制，但空外上限為50人，而食群同枱人數不設限。

【限聚令放寬】林鄭：下午公布放寬群組聚集 傳室外上限50人、室內不設限

【13：21】三桶油升幅擴大，中石油 （00857） 升逾6%；中海油 （00883） 升半成；中石化 （00386） 升逾3%。

【13：20】東方滙財證券 （08001） 乾升1倍，涉8宗成交或6936元。

【13：03】中國旺旺 （00151） 績後升逾6%。旺旺全年盈利36.49億元人民幣，按年增5%，擬派末期息每股2.42美仙，特別息1.1美仙，合共較去年同期多22%。

【藍籌業績】旺旺全年盈利增5% 末期息連特別息增兩成

【12：25】恒指黑期於港股中午收市時段升約740點，24486點；道指期貨升468點，報26143點。

【12：07】滙豐 （00005） 半日升3%，中午收報37.6元；騰訊 （00700） 升近4%，中午收報450.8元；港交所 （00388） 升2.6%，中午收報294.8元；中移動 （00941） 升2.5%，中午收報54.45元；友邦 （01299） 升3.8%，中午收報71.8元。

【12：00】恒生指數半日升701點，中午收報24478點，國指中午收報9915點，升259點。主板成交637億元。阿里健康 （00708） 續升2成，市值突破1000億；中興 （00763） 股價升14%，中午收報23.15元。

【11：54】國際娛樂 （01009） 臨近中午收市前升逾5成，高見0.78元，成交1594萬元。

【11：36】港股中午收市前升約670點，報24448點。

【11：30】上證半日升逾0.8%；深證升近1%；創業板指亦升近1%。

【11：18】港股升至10天綫（24534點）水平後略為回順，恒指最新報24442點，升665點。

【11：04】會德豐 （00020） 私有化股東將於今日表決，會德豐升3.5%，高見61.75元。

【11：02】大市升700點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 跌6.1%，低見6.945元。

【10：54】港股升逾700點，報24492點。騰訊 （00700） 升幅擴至逾4%，高見452.8元。

【10：50】傳美國考慮推1萬億美元基建經濟刺激方案，道指期貨升逾400點，帶動港股升幅擴大至近700點，上試24500點水平。

【10：43】ATMX 4股造好，阿里巴巴 （09988） 升2.9%；騰訊 （00700） 升3.8%；美團點評 （03690） 升4.8%；小米 （01810） 升2.9%。

【10：35】中興 （00763） 升幅擴大至1成，中芯 （00981） 升8%。美國商務部長羅斯證實，同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G標準。

【5G】美批准美企與華為合作制定5G標準 中芯創新高、中興升逾1成

【10：16】恒大健康 （00708） 升幅擴大至逾2成，破頂高見12.3元，市值突破1000億元。

恒大健康破頂續升2成市值突破千億 恒大健康隨時變恒大汽車

【10：14】國聯通信 （08060） 股價飈1.24倍，高見0.38元，成交9.3萬元。

【10：08】滙豐 （00005） 升3%，英國外相藍韜文暗批滙豐支持港區國安法，稱英國政府不會因為銀行家的花紅而犧牲港人，又強調英國對維護港人自治及自由有歷史責任。

另外，渣打 （02888） 升3.7%；恒生 （00011） 升2%；東亞 （00023） 升0.6%；中銀香港 （02388） 升2.3%。

【港區國安法】英外相藍韜文暗批滙豐 「不會為銀行家犧牲香港人」

【10：06】港股升約640點，重上24400點水平，騰訊 （00700） 升近4%，高見450.8元。

【9：43】SaaS股繼續熱炒，微盟集團 （02013） 升逾4%，破頂高見10.26元；中國有贊 （08083） 升7%，破頂高見1.23元。

【9：38】路透引述知情人士報導，美國即將發布一項規定，擬允許美國公司與華為共同參與5G網絡標準的制定，中興 （00763） 升逾6%；中芯 （00981） 升逾3%。另外，手機孖寶舜宇 （02382） 升逾4%；瑞聲 （02018） 升逾2%。

【9：33】港股早段升幅擴大至600點，試24400點水平。

【9：32】原油價格昨倒升逾2%，三桶油向上，中石油 （00857） 升3.5%；中海油 （00883） 升3.5%；中石化 （00386） 升2.1%。

【9：31】恒大健康 （00708） 續升一成，破頂高見11.14元。恒大健康上周公布收購瑞典電動車公司NEVS剩餘股權。

【9：27】網易 （09999） 高開2.8%，開128.6元。據外電報道，網易宣布與華納兄弟互娛（Warner Bros Interactive Entertainment）共同開發新手遊《魔戒：開戰》。

網易夥華納兄弟互娛開發新手遊《魔戒：開戰》

【9：25】易鑫集團 （02858） 獲騰訊財團溢價提強購，股價復牌高開4.7%，開報1.99元。

易鑫獲騰訊財團提全購 今復牌曾升11%

【9：22】滙豐 （00005） 升1.9%，開報37.2元；中移動 （00941） 升2.2%，開報54.25元；港交所 （00388） 升2%，開報293.2元；友邦 （01299） 升2.6%，開報71元。

【9：20】恒生指數高開541點，開報24318點，重上24000點水平。無視馬化騰減持，騰訊 （00700） 升3.6%，開報449.4元。

【騰訊股價】馬化騰年內第二輪減持騰訊 套現43億元（第二版）

【9：15】人民幣中間價報7.0755，上調147點子。

【9：13】即月期指高開684點或2.9%，開報24386點。

【8：55】恒指黑期升約525點，報24273點。道指期貨升239點，報25914點。

【8：55】易鑫集團 （02858） 公布，母公司易車獲騰訊控股 （00700） 和黑馬資本所組財團提出全面收購要約，股作價1.9088元，較停牌前收市價1.9元溢價約0.46%。

【8：40】中概股跟誰學（美︰GSX）雖然接連遭渾水、香櫞、灰熊等多間沽空機構多番狙擊，惟跟誰學股價愈升愈有，股價一度飈近30%，觸55.88美元創記錄高位，市場分析不排除是挾淡倉所引發。

【中概股】跟誰學曾升近3成觸記錄高 分析或為挾淡倉

【8：10】美國聯儲局公布，除購買了交易所買賣基金（ETF），本周將開始通過二級市場公司信貸工具購買個別企業債券。聯儲局首次詳述實施購買策略的計畫，將遵循一項專為該工具創設的美國公司債多元化市場指數。

【7：35】美股期貨承接升勢，道指期貨升97點，報25772點；標指期貨升10點，報3072點；納指期貨升28點，報9817點。

【美股期貨】道指期貨接力升近百點 聯儲局出招購買企業債

【7：30】道指曾挫762點，中後段急速轉升，一度倒升逾280點，收報25763點，升157點 ； 標指收報3,066點，升25點；納指收報9726點，升137點。

港股ADR收報24051點，升275點或1.2%；恒指夜期升391點，收報24093點，重上24000關，高水316點，成交33,180張。

道指倒升157點港股ADR升275點 原油價格升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩