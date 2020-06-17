【恒指夜期】港區國安法加快制定　恒指夜期收市靠穩道指升近600點（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約525點 道指期貨升239點（不斷更新）

肺炎疫情雖二度爆發，惟聯儲局宣布會在二級市場購買企業債券，進一步支持市場流動性，美股低位倒升後，港股日間交易時段亦急彈，恒指升幅達567點，收復24000點大關。期指炒家暫時未見停手，在美股開市走高下，恒指夜期亦延續升勢，港區國安法消息傳出後，夜期稍為下跌。

【增加加快制定港區國安法】新華社報道，人大常委會第十九次會議將於6月18日至20日在北京舉行，據全國人大常委會法工委發言人、立法規劃室主任岳仲明介紹，「根據十三屆全國人大三次會議審議通過的關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，計劃中增加加快制定香港特別行政區維護國家安全的相關法律。」

【新股IPO】康基醫療招股火熱 主要業務MISIA到底是什麼？

【03：14】道指升462點。

【03：00】恒指夜期收市跌69點，收報24286點，低水58點。

【00：45】滙豐倫敦折算收報37.4港元，與港收市價相若。

【00：30】歐洲股市收市升約3%，英國升2.9%，德法股市升3.4%及2.8%。

【23：29】恒指夜期報24227點，跌128點，低水117點。

【23：08】聯儲局主席鮑威爾在參議院作證時稱，局方不希望過度支撐債市，令美股升幅旋即大收窄，連帶恒指夜期亦倒跌，報24214點，跌141點，低水130點。

【21：30】美股道指開市大漲逾800點，恒指夜期亦跟升221點，報24576點，高水232點。

【新股IPO】康基醫療首日招股勁過網易、京東 孖展認購704億元（第二版）

【恒指港股】大摩轉態上調恒指目標至23300點 最牛逼3萬（附關注股份名單）

【19：32】恒指夜期報24436點，彈81點，高水92點。

【17：56】恒指夜期報24402點，彈47點，高水58點。

【恒指反彈】交銀洪灝：價值股下半年跑贏 中港股有潛力

安本標準投管：港股短期仍有挑戰 對本地概念股看法審慎

【17：07】恒指黑期接力，升約150點，報24521點。

【16：12】騰訊 （00700） 升3.5%，收報448.8元；滙豐 （00005） 升2.5%，收報37.4元；友邦 （01299） 升2.1%，收報70.65元，3股已貢獻大市192點。港交所 （00388） 升2.9%，收報295.8元；中移動 （00941） 升2%，收報54.15元。

市場雖然憂慮中美爆發第二波肺炎疫情，惟聯儲局宣布除正在購買的交易所買賣基金（ETF），本周會在二級市場購買企業債券，道指拗腰倒升157點。港股跟隨美股升勢，恒生指數高開541點，開報24318點，重上24000點水平，其後升幅擴大至700點，恒生指數最終收報24344點，升567點。

【美股期貨】道指期貨曾升逾500點 傳美國考慮推1萬億美元基建經濟刺激方案

大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」 或貶值35%

【16：10】恒生指數收報24344點，升567點。國指收報9867點，升211點。主板成交1146億元。美團 （03690） 升7.8%，收報172元，高見172.5創新高，市值突破萬億，達10023億元。旺旺 （00151） 績後升逾8.7%，收報6.02元；會德豐 （00020） 私有化今表決，股價升逾4.5%。

【16：00】恒生指數U盤前升603點，報24380點。

【15：29】港股尾市續升逾600點，於24400點水平上落。

【15：12】南韓統一部證實，南北韓聯絡辦公室相信被北韓炸毀。港股變動不大，仍升約600點，道指期貨升254點，報25929點。

南韓：北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 日圓金價變動不大

【15：07】東方滙財證券 （08001） 破頂高見0.55元，一度飈逾10倍，最新報0.3元，仍飈5.2倍。

【15：05】美團點評 （03690） 升幅擴大至逾7%，破頂高見171.7元，市值一度突破10000億。

【15：00】內地股市上升，上證收升1.4%；深證升1.9%；創業板指升1.8%。

【14：58】中國金屬利用 （01636） 突插水急瀉9成，破底低見0.22元。

【14：56】港股升幅收窄至約600點，於24400點水平以下。

【14：40】美團點評 （03690） 升逾6%，高見170.3元再創上市新高。

【14：39】 大市升勢略為回順，港股升約630點於24400點水平。

【14：11】南航 （01055） 升3.4%；東航 （00670） 升3.5%；國航 （00753） 升2.4%。美國運輸部表示，中美兩國將允許雙方每周各運營四班中美客運航班，作為對中國政府允許美國航企執飛更多航班的回報。

【航空告急】中美航班局部恢復 每周不多於4個往返航班

【14：07】東方匯財證券 （08001） 升幅擴大至1.7倍，惟僅18宗成交，涉2.4萬元。

【13：58】港股午後維持約700點升幅，恒指最新升697點，報24474點。

【13：49】網易 （09999） 午後升幅擴大至逾4%，高見130.9元。

【13：37】新昌創展 （01781） 升五成高見0.265元。大股東所持68.31%股權已委任接管人。

【13：28】手機孖寶舜宇 （02382） 升逾8%，高見115.9元；瑞聲 （02018） 升5.2%，高見43.3元。

【13：23】大家樂 （00341） 升0.8%；大快活 （00052） 升1.3%；翠華 （01314） 升3.2%；太興 （06811） 升2.3%。陳肇始下午4時會主持記者會。有本地傳媒引述消息指，港府將放寬限聚次，空內無限制，但空外上限為50人，而食群同枱人數不設限。

【限聚令放寬】林鄭：下午公布放寬群組聚集 傳室外上限50人、室內不設限

【13：21】三桶油升幅擴大，中石油 （00857） 升逾6%；中海油 （00883） 升半成；中石化 （00386） 升逾3%。

【13：20】東方滙財證券 （08001） 乾升1倍，涉8宗成交或6936元。

【13：03】中國旺旺 （00151） 績後升逾6%。旺旺全年盈利36.49億元人民幣，按年增5%，擬派末期息每股2.42美仙，特別息1.1美仙，合共較去年同期多22%。

【藍籌業績】旺旺全年盈利增5% 末期息連特別息增兩成

【12：25】恒指黑期於港股中午收市時段升約740點，24486點；道指期貨升468點，報26143點。

【12：07】滙豐 （00005） 半日升3%，中午收報37.6元；騰訊 （00700） 升近4%，中午收報450.8元；港交所 （00388） 升2.6%，中午收報294.8元；中移動 （00941） 升2.5%，中午收報54.45元；友邦 （01299） 升3.8%，中午收報71.8元。

【12：00】恒生指數半日升701點，中午收報24478點，國指中午收報9915點，升259點。主板成交637億元。恒大健康 （00708） 續升2成，市值突破1000億；中興 （00763） 股價升14%，中午收報23.15元。

【11：54】國際娛樂 （01009） 臨近中午收市前升逾5成，高見0.78元，成交1594萬元。

【11：36】港股中午收市前升約670點，報24448點。

【11：30】上證半日升逾0.8%；深證升近1%；創業板指亦升近1%。

【11：18】港股升至10天綫（24534點）水平後略為回順，恒指最新報24442點，升665點。

【11：04】會德豐 （00020） 私有化股東將於今日表決，會德豐升3.5%，高見61.75元。

【11：02】大市升700點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 跌6.1%，低見6.945元。

【10：54】港股升逾700點，報24492點。騰訊 （00700） 升幅擴至逾4%，高見452.8元。

【10：50】傳美國考慮推1萬億美元基建經濟刺激方案，道指期貨升逾400點，帶動港股升幅擴大至近700點，上試24500點水平。

【10：43】ATMX 4股造好，阿里巴巴 （09988） 升2.9%；騰訊 （00700） 升3.8%；美團點評 （03690） 升4.8%；小米 （01810） 升2.9%。

【10：35】中興 （00763） 升幅擴大至1成，中芯 （00981） 升8%。美國商務部長羅斯證實，同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G標準。

【5G】美批准美企與華為合作制定5G標準 中芯創新高、中興升逾1成

【10：16】恒大健康 （00708） 升幅擴大至逾2成，破頂高見12.3元，市值突破1000億元。

恒大健康破頂續升2成市值突破千億 恒大健康隨時變恒大汽車

【10：14】國聯通信 （08060） 股價飈1.24倍，高見0.38元，成交9.3萬元。

【10：08】滙豐 （00005） 升3%，英國外相藍韜文暗批滙豐支持港區國安法，稱英國政府不會因為銀行家的花紅而犧牲港人，又強調英國對維護港人自治及自由有歷史責任。

另外，渣打 （02888） 升3.7%；恒生 （00011） 升2%；東亞 （00023） 升0.6%；中銀香港 （02388） 升2.3%。

【港區國安法】英外相藍韜文暗批滙豐 「不會為銀行家犧牲香港人」

【10：06】港股升約640點，重上24400點水平，騰訊 （00700） 升近4%，高見450.8元。

【9：43】SaaS股繼續熱炒，微盟集團 （02013） 升逾4%，破頂高見10.26元；中國有贊 （08083） 升7%，破頂高見1.23元。

【9：38】路透引述知情人士報導，美國即將發布一項規定，擬允許美國公司與華為共同參與5G網絡標準的制定，中興 （00763） 升逾6%；中芯 （00981） 升逾3%。另外，手機孖寶舜宇 （02382） 升逾4%；瑞聲 （02018） 升逾2%。

【9：33】港股早段升幅擴大至600點，試24400點水平。

【9：32】原油價格昨倒升逾2%，三桶油向上，中石油 （00857） 升3.5%；中海油 （00883） 升3.5%；中石化 （00386） 升2.1%。

【9：31】恒大健康 （00708） 續升一成，破頂高見11.14元。恒大健康上周公布收購瑞典電動車公司NEVS剩餘股權。

【9：27】網易 （09999） 高開2.8%，開128.6元。據外電報道，網易宣布與華納兄弟互娛（Warner Bros Interactive Entertainment）共同開發新手遊《魔戒：開戰》。

網易夥華納兄弟互娛開發新手遊《魔戒：開戰》

【9：25】易鑫集團 （02858） 獲騰訊財團溢價提強購，股價復牌高開4.7%，開報1.99元。

易鑫獲騰訊財團提全購 今復牌曾升11%

【9：22】滙豐 （00005） 升1.9%，開報37.2元；中移動 （00941） 升2.2%，開報54.25元；港交所 （00388） 升2%，開報293.2元；友邦 （01299） 升2.6%，開報71元。

【9：20】恒生指數高開541點，開報24318點，重上24000點水平。無視馬化騰減持，騰訊 （00700） 升3.6%，開報449.4元。

【騰訊股價】馬化騰年內第二輪減持騰訊 套現43億元（第二版）

【9：15】人民幣中間價報7.0755，上調147點子。

【9：13】即月期指高開684點或2.9%，開報24386點。

【8：55】恒指黑期升約525點，報24273點。道指期貨升239點，報25914點。

【8：55】易鑫集團 （02858） 公布，母公司易車獲騰訊控股 （00700） 和黑馬資本所組財團提出全面收購要約，股作價1.9088元，較停牌前收市價1.9元溢價約0.46%。

【8：40】中概股跟誰學（美︰GSX）雖然接連遭渾水、香櫞、灰熊等多間沽空機構多番狙擊，惟跟誰學股價愈升愈有，股價一度飈近30%，觸55.88美元創記錄高位，市場分析不排除是挾淡倉所引發。

【中概股】跟誰學曾升近3成觸記錄高 分析或為挾淡倉

【8：10】美國聯儲局公布，除購買了交易所買賣基金（ETF），本周將開始通過二級市場公司信貸工具購買個別企業債券。聯儲局首次詳述實施購買策略的計畫，將遵循一項專為該工具創設的美國公司債多元化市場指數。

【7：35】美股期貨承接升勢，道指期貨升97點，報25772點；標指期貨升10點，報3072點；納指期貨升28點，報9817點。

【美股期貨】道指期貨接力升近百點 聯儲局出招購買企業債

【儲局救市】聯儲局出招 購買個別企業債券

【7：30】道指曾挫762點，中後段急速轉升，一度倒升逾280點，收報25763點，升157點 ； 標指收報3,066點，升25點；納指收報9726點，升137點。

港股ADR收報24051點，升275點或1.2%；恒指夜期升391點，收報24093點，重上24000關，高水316點，成交33,180張。

道指倒升157點港股ADR升275點 原油價格升逾2%

【疫情焦點】全球累計突破815萬確診 美國累計確診逾218萬

責任編輯︰梁浩碩