【美股期貨】道指期貨升逾500點　傳美國考慮推1萬億美元基建經濟刺激方案

▲ 【美股期貨】道指期貨接力升近百點 聯儲局出招購買企業債

聯儲局宣布除正在購買的交易所買賣基金（ETF），本周會在二級市場購買企業債券，市場視為重大利好消息，美股隔晚拗腰倒升，道指升157點，美股期貨承接升勢，其後傳出美國正準備一項近1萬億美元的基礎建設經濟刺激方案，道指期貨今早續升500點。

【儲局救市】聯儲局出招 購買個別企業債券

【10：55】道指期貨升逾500點，報26193點；標指期貨升48點，報3110點；納指期貨升149點，報9937點，再挑戰10000點關口。

【10：32】據彭博引述知情人士指，美國正準備一項近1萬億美元的基礎建設經濟刺激方案，推動經濟復甦。道指期貨升400點，報26075點；標指期貨升40點，報3102點；納指期貨升125點，報9913點。

知情人士表示，運輸部提案的初步版本，將把大部分資金用於道路和橋樑等傳統基礎設施建設，但也將為5G無線基礎設施及農村寬頻預留資金。

【8：43】美股期貨升幅擴大至逾200點，道指期貨升239點，報25914點；標指期貨升23點，報3085點；納指期貨升69點，報9858點。

【7：29】道指期貨升97點，報25772點；標指期貨升10點，報3072點；納指期貨升28點，報9817點。

道指曾挫762點，中後段急速轉升，一度倒升逾280點，收報25763點，升157點 ； 標指收報3,066點，升25點；納指收報9726點，升137點。

道指倒升157點港股ADR升275點 原油價格升逾2%

責任編輯︰梁浩碩