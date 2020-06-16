【美股期貨】聯儲局入市買債+美國傳推萬億刺激措施　道指期貨升近500點　　

▲ 【美股期貨】道指期貨接力升近百點 聯儲局出招購買企業債

聯儲局宣布除正在購買的交易所買賣基金（ETF），本周會在二級市場購買企業債券，市場視為重大利好消息，美股隔晚拗腰倒升，道指升157點，美股期貨承接升勢，其後傳出美國正準備一項近1萬億美元的基礎建設經濟刺激方案，道指期貨今早曾升500點。

【儲局救市】聯儲局出招 購買個別企業債券

【18：26】道指期貨盤前報26151點，升476點。

【16：56】京東（美︰JD）盤前升2%，報60.7美元；網易（美︰NTES）升0.9%，報416.77美元；阿里巴巴（美︰BABA）盤前升1.5%，報220.29美元。

【16：47】跟誰學（美︰GSX）盤前升7.7%，報56美元。跟誰股昨一度飈近30%，觸55.88美元創記錄高位。最終收報52美元，升8.96美元或20.8%，成交量超過三個月日均量的4倍。

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【16：44】長視頻平台愛奇藝（美：IQ）盤前升41%，報27美元；百度（美：BIDU）盤前升7.4%，報125.5美元。內地引述消息人士透露，騰訊 （00700） 計劃投資愛奇藝，有意取代百度成為其大股東。

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【16：28】美股期貨升幅略為收窄，地緣政治局勢急升溫，道指期貨升350點，報26025點；標指期貨升29點，報3091點；納指期貨升95點，報9883點。

午後傳出韓炸毀兩韓聯絡辦公室後，中國及印度又爆衝突。外電報道，中印士兵在6月15日晚再次發生衝突，印度方面有3人死亡。

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【12：00】道指期貨升469點，報26144點；標指期貨升43點，報3105點；納指期貨升127點，報9915點。

【10：55】道指期貨升逾500點，報26193點；標指期貨升48點，報3110點；納指期貨升149點，報9937點，再挑戰10000點關口。

【10：32】據彭博引述知情人士指，美國正準備一項近1萬億美元的基礎建設經濟刺激方案，推動經濟復甦。道指期貨升400點，報26075點；標指期貨升40點，報3102點；納指期貨升125點，報9913點。

知情人士表示，運輸部提案的初步版本，將把大部分資金用於道路和橋樑等傳統基礎設施建設，但也將為5G無線基礎設施及農村寬頻預留資金。

【8：43】美股期貨升幅擴大至逾200點，道指期貨升239點，報25914點；標指期貨升23點，報3085點；納指期貨升69點，報9858點。

【7：29】道指期貨升97點，報25772點；標指期貨升10點，報3072點；納指期貨升28點，報9817點。

道指曾挫762點，中後段急速轉升，一度倒升逾280點，收報25763點，升157點 ； 標指收報3,066點，升25點；納指收報9726點，升137點。

道指倒升157點港股ADR升275點 原油價格升逾2%

責任編輯︰梁浩碩