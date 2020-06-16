▲ 道指倒升157點港股ADR升275點 原油價格升逾2%

道指倒升157點

美股倒升，市場雖然憂慮中美爆發第二波新冠肺炎疫情，惟聯儲局宣布除正在購買的交易所買賣基金（ETF），本周會在二級市場購買企業債券，道指曾挫762點，中後段急速轉升，一度倒升逾280點，收報25763點，升157點 ； 標指收報3,066點，升25點；納指收報9726點，升137點。

港股ADR升275點

港股ADR收報24051點，升275點或1.2%；恒指夜期升391點，收報24093點，重上24000關，高水316點，成交33,180張。

原油價格升逾2%

原油價格先跌後升逾2%。中國5月煉油量按年升8.2%，加上油組及盟友履行減產承諾，紐約期油收報37.12美元，升0.86美元或2.4%；布蘭特期油收報39.72美元，升0.99美元或2.6%。

美滙指數跌0.7%

美滙指數偏軟，儲局宣布於二級市場買企業債，市場風險胃納上升，美滙指數報96.62，跌0.7%。歐元兌美元報1.1331；美元兌日圓報107.42。

美國10年期債息報0.72厘。

紐約期金跌0.6%

紐約期金下跌，惟市場仍注視中美會否出現第2波疫情，紐約期金收報1727.2美元，跌10.1美元或0.6%，現貨金於1725美元水平。

責任編輯︰梁浩碩