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【美股收市】儲局加碼出招 道指拗腰倒升157點 納指漲1.4%

環球經濟金融 04:14 2020/06/16

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盡管市場憂慮中國和美國爆發第二波疫情，美股周一開市向下 ; 但儲局啟動連串救助企業行動，帶動納指、標指先後轉升，道指也收復所有失地，尾市倒升，單日高低波幅逾千點 ; 納指持續跑贏，漲逾1.4%。

道指開市最多挫762點，其後低位有承接，中後段急速轉升，一度倒升超過280點，收報25763點，升157點 ; 標指收報3,066點，升25點；納指收報9726點，升137點。
 受儲局出招刺激，大型科技股反覆轉升，Facebook、Netflix、亞馬遜、蘋果公司均升逾1%。受累疫情憂慮的航空及郵輪股，跌幅亦大幅收窄。
全球原油產量繼續下滑，美國7月頁岩油產量料跌9.3萬桶，支持油價反覆回揚。紐約7月期油收報每桶37.12美元，升0.86美元或2.37%；布蘭特8月期油收報每桶39.72美元，升0.99美元或2.56%。
摩根士丹利看好經濟將V型反彈，盡管全球經濟將出現急劇但短暫的衰退，經濟學家預測到第四季產出將恢復到疫前水平，全球GDP增長在2021年第一季料回升至3%。

美元續軟，美匯指數跌0.6%，跌破97水平，見96.7美仙。

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