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【美股尾市】儲局加碼刺激 道指倒升逾250點 3大指數漲逾1% 

環球經濟金融 02:22 2020/06/16

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盡管市場憂慮中國和美國爆發第二波疫情，美股周一開市向下 ; 但儲局啟動連串救助企業行動，帶動納指、標指先後轉升，道指也收復所有失地，尾市倒升逾250點，三大指數齊漲逾1%。

道指開市最多挫762點，其後低位有承接，截至本港凌晨2時20分，道指報25856點，升251點；標普500指數報3075點，升34點；納指報9738點，升149點。

大型科技股反覆轉升，Facebook、Netflix、亞馬遜、蘋果公司均升逾1%。

聯儲局表示，正透過二級市場，啟動購買個別公司債券行動，以建立一個均衡覆蓋二級市場所有債券品種的公司債券資產組合。

儲局在疫情爆發後，3月23日首次公布規模達7500億美元的「二級市場公司信貸計劃」(Secondary Market Corporate Credit Facility)，包括買入交易所買賣基金(ETF)，最新則將範圍擴展至購買個別公司債券，以支援市場運作及紓緩企業信貸狀況。

多隻企業債交易所買賣基金(ETF)抽升，iShares iBoxx高收益企業債ETF(HYG)升1.43%。
與此同時，儲局開放「大街貸款工具」(Main Street Lending Program, MSL)，給予有資金需要的企業申請，貸款規模高達6000億美元。針對疫情爆發前經營良好、而疫情爆發後急須營運資金，以避免裁員的企業，這類企業的員工需達1.5萬人，或者每年營業額高達50億美元。

美元續軟，美匯指數跌0.6%，跌破97水平低見96.7美仙。

疫情 美股 ETF 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 公司債券 美國聯儲局

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