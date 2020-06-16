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【美股分析】華爾街跑輸散戶近兩成　大衛為何戰勝歌利亞？（內附散戶愛股名單）

股樓投資 00:00 2020/06/16

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美股今日持續走弱，三大指數全面向下，道指跌1.29%或334點，報25269點，標普500指數跌0.82%或25點，報3016點，納斯達克指數跌0.2%或20點，報9565點。雖然「美股基準」標指累計調整近7%，但由3月反彈浪計起，累計升幅仍超過三成。

相關文章:【美股分析】留力新經濟股　「反彈第二波」吼3隻ETF

不少投資者都對股市與實體經濟脫節感到不解，對此不解的還有華爾街的專業投資者。高盛股票分析師David Kostin及其團隊發現，就在標指於是次反彈浪中上升36%時，對冲基金及互惠主動基金於同期賺45%，但同期零售投資者最熱炒的股票組合，回報卻高達61%。

散戶愛股名單（資料來源: 高盛）

相關文章:【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%

這是因為過往十年來，增長股表現都比價值股佳，故在今次反彈中，很多基金也是持重增長股，但零售投資者都熱炒的二十隻股票中，卻大部份都是價值股，而剛好價值股在過去一段日子跑贏增長股。

不過他仍相信，科技股仍會跑贏大市，而財務實力較弱的股票，於未來的反彈潛力會比過往數個月少。他又指，散戶熱錢的流入造就了股市V彈，面對是次調整，仍要觀察散戶會加注還是拋售股票。

不過，很多本身看法較保守的大戶近日都轉定軚，例如著名對冲基金經理鄧肯米勒( Stanley Druckenmiller)本來對信貸市場十分擔心，但近日受訪時卻指低估了聯儲局的力量，可見今次的調整除了散戶外，跑輸的大戶會否「投降」轉軚入市，也是關鍵。

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撰文 : 國際組

美股 經濟 股票 基金 零售 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 指數 美國聯儲局

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