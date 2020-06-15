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內地電商遭追稅　稅局要求自查3年補稅

金融經濟 23:32 2020/06/15

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內地稅局秋後算賬，要求電商補3年稅，

內地稅局伸手向電商，指其偷稅漏氣要求自查三年補稅。綜合內地媒體報道，有多個電商平台商家反映，近日收到國家稅務總局發送的「風險自查提示」，提醒其存在少計銷售收入風險；同時要求補繳3年的稅款及滯納金。有消息稱，北京已通知第一批約2000家企業，一次性按照支付寶的進賬額度進行補稅。

稅務局通知提示，透過大數據分析，入駐阿里巴巴 （09988） 旗下天貓、京東 （新上市編號：09618） 等電商平台的企業，向稅務部門申報的銷售收入與電商平台所統計的銷售收入（GMV）差異較大，需要補繳營收差額所產生的增值稅和企業所得稅。值得注意，稅局的大數據分析是從2017年至2019年，意味企業需要補繳這3年的稅額。

即使每年電商平台會公布當年GMV，但真實的銷售收入數據只有平台和商家自己知道。其次，商家上報稅局的銷售收入往往只是開具發票的部分收入，而絕大部分網購消費者並不要求開發票，故差值由此產生。

電商靠刷單增加銷售　補稅即賠錢

電商行業競爭激烈化，由於電商平台設有搜索排名等規則，商家為增加曝光、搜索量、成交額，衝上排行榜前列，「刷單」成為電商業內的潛規則。

所謂刷單，即是商家包攬購買商品全部費用，請人假扮顧客，購買指定店鋪或商品，並填寫虛假好評的行為，目的是提高銷量、信用好評度和增加銷售收入。

內地報道引業內人士分析，國家從政策層面針對「刷單」亂象進行規管。此次的補稅規則，將打擊電商的刷單行為。

繳稅按照實際發生的交易額，刷單的提前提是形成交易，因此會被認為是一筆正常的交易單。由於刷單實質上不屬於真正的交易，但會被計入總銷售收入。假如以包括刷單在內的銷售收入進行補稅，納稅13%，意味100元的銷售收入就需要繳13元的稅。而淘寶或天貓的商家以薄利多銷為主，通常利潤較低。現時要補稅等於蝕錢。

業內人士透露，刷單的成本很高，包括刷手的佣金、平台的回扣、快遞費、贈品等，倘若再補稅，將顛覆電商的營業模式。

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