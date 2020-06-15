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【遙距投保】保監局再延長臨時便利措施3個月

金融經濟 21:50 2020/06/15

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保監局宣布，再延展臨時便利措施3個月至9月30日。（網頁截圖）

保監局宣布，因應新冠肺炎疫情的最新發展，已向業界發出通函，交代容許以非親身銷售方式分銷特定保險產品的臨時便利措施，再延長3個月至9月30日。

臨時措施涵蓋的產品範疇及執行細節維持不變，包括合資格延期年金保單（QDAP）、自願醫保產品（VHIS）、定期壽險保單、不含高儲蓄成分的保費回贈保單以及無現金價值的可續保保單。

事實上，多間保險公司上周起先後宣布，經保監局「保險科技沙盒」試行推出遙距投保服務，保誠、友邦香港及宏利，均是首批推出有關服務的險企。

保誠保險將於6月19日推出全新「電子遙距投保」服務，只要客戶身在香港，保誠顧問即可透過Microsoft Teams微軟通訊和協作軟件，便捷投保多款人壽保障及儲蓄保險計劃。顧問與客戶一起填妥申請表格，只需實時電子簽署及即時提交身份證明文件，便可完成有申請。

友邦香港宣布推出「遙距投保」，現有及全新香港客戶可透過視像會議與友邦顧問，進行實時溝通及獲取產品資訊，即時進行投保。除投資相連壽險計劃外，可投保包括：儲蓄、醫療、危疾、人壽保險保單及個人意外保險。

宏利香港昨日推出「虛擬會面」遙距投保工具，適用於投連險以外、所有香港個人保險產品，不論新舊客戶均可透過視像通話，與代理人遙距會面並投保。

由6月15日開始，宏利個人保險產品，包括人壽保險、儲蓄及退休保障計劃、危疾及其他醫療保障產品，將會透過平台提供予客戶。

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