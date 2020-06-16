【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 環球經濟金融 08:23 2020/06/16 分享： 「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）為近日熱門話題，美國及歐洲接連出現多次大型示威。這10多年超寬鬆時代，進一步加劇貧富懸殊；今年全球大流行的新冠肺炎疫情，少數族裔亦首當其衝；以至是近年政治取向嚴重傾斜的領袖或政府上台，均令種族歧視這個西方社會多年來都解決不了的深層次問題，嚴重程度有增無減。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 2020/06/15 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 2020/06/10 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 2020/06/15 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/13 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 種族主義 歧視 請願示威 特朗普 意甲 足球 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入