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【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享）

環球經濟金融 08:23 2020/06/16

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「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）為近日熱門話題，美國及歐洲接連出現多次大型示威。這10多年超寬鬆時代，進一步加劇貧富懸殊；今年全球大流行的新冠肺炎疫情，少數族裔亦首當其衝；以至是近年政治取向嚴重傾斜的領袖或政府上台，均令種族歧視這個西方社會多年來都解決不了的深層次問題，嚴重程度有增無減。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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