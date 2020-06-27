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【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成

環球經濟金融 12:36 2020/06/27

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「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）為近日熱門話題，美國及歐洲接連出現多次大型示威。這10多年超寬鬆時代，進一步加劇貧富懸殊；今年全球大流行的新冠肺炎疫情，少數族裔亦首當其衝；以至是近年政治取向嚴重傾斜的領袖或政府上台，均令種族歧視這個西方社會多年來都解決不了的深層次問題，嚴重程度有增無減。

  • 犯事者不知悔改
  • 掌權者漠不關心
  • 支持者圍爐取暖

甚麼是種族歧視？歐美的種族歧視問題，又有多普遍及嚴重？不妨首先看看黑人球員舉足輕重的歐洲足球聯賽。

2019年夏天，比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）由英格蘭超級聯賽（英超）的曼聯（Manchester United），轉投意大利甲組聯賽（意甲）的國際米蘭（Internazionale），而直至意甲於2月暫停前，他的表現相當不俗。

惟一如往日多位轉投意甲的黑人球員，盧卡古於意大利的最大考驗，不是傳統的意式嚴密防守，而是當地球迷對有色人種的種族歧視，尤其是經濟相對落後的意大利南部。

結果，國際米蘭去年9月作客位於西西里島的卡利亞里時，盧卡古整場比賽都受到敵方球迷的「熱情」招待。

近年南歐及東歐球迷對黑人球員的種族歧視，已有變本加厲之勢，他們往往於黑人球員觸球時，發生模仿猩猩的叫聲，藉此取笑黑人球員的膚色與猩猩相似。

政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享）

拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享）

本欄去年9月的文章提及，究其原因主要有三：在於犯事者不知悔改、掌權者漠不關心，加上支持者喜於社交媒體圍爐取暖，結果令種族歧視情況惡化，無處不在。

當時文章直指，有關情況並非偶然，放諸美國社會同樣貼切：極端主義分子的高調行徑，總統特朗普（Donald Trump）為首政客的助紂為虐，連同Facebook、Twitter及右翼討論平台，均對仇恨言論的粗疏監管，結果是針對有色人種或少數族裔的大殺傷槍擊多不勝數，甚至常態化。

9個月後，美國這個種族歧視的深層次問題，再因弗洛伊德（George Floyd）懷疑死於白人警察之手而爆發，而且蔓延至歐洲多國。

然而，特朗普顯然不認為是任何問題，沒有扮演危急時站出來領導國家，或叫國民冷靜下來的一國之主角色，甚至相信是自己借機拉票的大好機會。

示威至今已超過兩周，特朗普不是於Twitter火上加油，質疑州政府或市政府沒有全力止暴制亂，就是指控演變成暴力衝突的示威，背後有極端組織以至外國勢力推波助瀾。這些言論或動作不是為了競選，還有甚麼原因？

【美國示威】特朗普叫大家睇信：示威者係恐怖分子

【美國示威】「99%警察偉大」特朗普拜登反對解散警隊

「Black Lives Matter」如此簡單的3個字，特朗普至今不但沒說過，連Twitter也沒提起或轉載。

難怪網民不斷為特朗普翻舊帳，指他早於2016年競選之時，已經多次攻擊「Black Lives Matter」支持者，甚至指他主持《飛黃騰達》（The Apprentice）真人騷之時，曾有一年提出以白人隊對黑人隊的「絕世好橋」。

記得特朗普於5月就業報告公布當天，將遇害者弗洛伊德拿來好玩笑，稱「喬治從上面望下來，也會為國家發生的事感到高興」。

或者，這只是特朗普的心底話，但主角換成自己：「當奴從上面（他一直認為自己高高在上）望下來，也會為國家發生的事感到高興」。

特朗普落區探訪 示威者︰種族主義者滾回家

「你的種族歧視從心而發」 美議員借特朗普言論反擊

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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