蝕讓之城十沽九輸　亂買隨時蝕

自入伙以來，大埔比華利山別墅屢錄蝕讓，更被投資者稱為「蝕讓之城」。雖然近期樓價見底回升，惟屋苑仍錄蝕讓成交。

據土地註冊處資料顯示，比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用面積2,031平方呎，日前以2,350萬元易手，實用呎價11,571元。據了解，原業主於2010年，以2,808萬元購入上述單位，持貨10年，現帳面蝕約458萬元，若連稅及佣金計，料蝕逾600萬元。

雖然在投資角度來看，比華利山別墅絕非首選，惟勝在私隱度高，不少明星仍擇居於此。

有區內代理透露，目前屋苑有逾百個單位放盤，七成叫價屬蝕讓，又解釋說，大埔有其他洋房屋苑選擇，質素較比華利山別墅好，加上與市區洋房相比，比華利山別墅明顯比下去，如位置隔涉，租金回報率低。代理坦言，這類新界洋房，如上水天巒，早年多由內地客撐起，惟受疫情所累，內地客銳減，便屢現蝕讓成交。

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