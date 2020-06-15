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【美股早市】道指跌幅收窄至不足300點 關注疫情重燃

環球經濟金融 23:16 2020/06/15

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新冠肺炎在中國和美國似有再爆發迹象，引發市場憂慮，與解封憧憬相關的股份包括航空及零售股受壓，美股周一開市向下，道指最多挫762點，其後跌幅逐步收窄，現跌不足300點。

飛機製造商波音（Boeing，美︰BA）一度帶領道指下挫，成分股曾經全線見紅。波音跌幅現收窄至約2%。

美國4大航空股均挫，包括美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）和達美航空（Delta Airlines，美︰DAL），跌幅介乎0.9%至3.9%。

零售股也普遍向下，Target（美︰TGT）先跌後拉鋸，Macy's（美︰M）和Kohl's（美︰KSS）分別跌3.2%和3.1%。

第二波疫情憂慮日增，拖累油價表現。紐約期油和布蘭特期油最多挫5.2%和3.8%，低見34.36美元和37.24美元。能源股跟隨下跌，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）跌1.4%和2.9%。

美國經濟可能再受疫情衝擊，銀行股亦挫，美銀（Bank of America，美︰BAC）和花旗（Citigroup，美︰C）1.9%和2%，摩根士丹利（Morgan Stanley，美︰MS）先跌後升，漲0.6%。

美元先升後回，美匯指數一度高見97.39，隨後回落，下試97水平；澳元曾跌1.3%，低見67.77美仙。

雖然第二波疫情憂慮增加，加上美元續軟，但避險資產的日圓和黃金未見受惠，日圓曾跌0.2%，低見107.57兌1美元；現貨金則低見1704.19美元，跌幅1.5%。

債市是周一少數向好的資產市場，價升息跌，美國10年期債息最多跌5點子，低見0.6511厘。

責任編輯：方賢

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美股 道瓊斯工業平均指數 波音（Boeing，美：BA） 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 西南航空（Southwest Airlines，美：LUV） 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 美國航空（American Airlines，美：AAL） 目標百貨（Target，美：TGT） 梅西百貨（Macy’s，美：M） 柯爾百貨（Kohls，美：KSS）

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