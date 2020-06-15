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華為前員工李洪元：華為7月裁員5成　去年曾無辜被關251日

金融經濟 21:39 2020/06/15

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華為頂不住美國制裁，擬裁減人員5成？

美國加碼制裁，擬禁止半導體廠在未經許可下出口華為，恐對華為造成衝擊。有內地媒體報道，內地社交平台微博賬號「leedeson」，認證為「華為前員工李洪元」，於周日（14日）貼出一張群組討論截圖，大致內容指美國制裁華為的效益漸顯，形容公司將「斷臂求生」，預計7月中旬宣布大改革，僱員將從19萬人腰斬至10萬。

而該貼文及截圖已被刪除，且華為官方未回應該說法。李洪元2018年初遭華為勸退辭職後，獲得一筆30萬元（人民幣，下同）的離職補償金，其後被華為控告敲詐勒索，李洪元被警方關押251天後，最終因「犯罪事實不清、證據不足」於8月23日無罪釋放。事件曝光曾引來內地輿論關注僱員權益。

相關文章：華為員工離職補償變「敲詐勒索」 被關251日證據不足獲釋 「最好任總跟我溝通」

綜合內媒報道，leedeson發布一張群組討論截圖現時，有成員表示：「今天聽一位快退休的老員工說，公司7月中旬會宣布大變革，可能涉及股權和裁員，據說要從19萬降至10萬人，他說很多退休的都選擇一半股票兌現，另一半保留」。

leedeson在微博表示，預計裁員一半，華為「斷臂求生」是否有效？他致言「任總」（任正非）與何某東問，「這些人沒飯碗了，法律問題如何解決？你現在能保證自己不在大名單裡面，公司能保你一輩子嗎」？

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裁員 社交平台 任正非 微博 華為

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