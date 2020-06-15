【存款收息】 港銀爭吸3個月港元定存 最高存息可享10厘

▲ 信銀國際針對政府派錢一萬元，容許新舊客存3個月享10厘，賺息250元；但須附帶條件。

3個月港元定存息最近成為主戰場，集友今天（6月15日）新推此短存享1.7厘息，但不及相同存期最高可享10厘息（見表）。政府的現金派發計劃將於本周日（21日）開始接受登記，各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由下周日（6月28日）至8月31日，現有客戶透過網上理財或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為「轉數快」預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款，可享高達10厘年利率優惠。這優惠同樣適用於新客戶，萬元戶期內料可賺息250元。

專家建議市民獲派一萬元，想無本生利，不妨開立高息存款，現時市面至少有5間銀行以超高息搶存，當中有兩間更有10厘息。

滙豐新推兩個月儲蓄存款享10厘，合資格新客以手機開戶，以上限5萬元計；追息族按理可穩袋833元，優惠至7月底 。

至於論及賺息最多，則以中銀香港 （02388） 最慷慨，因這中資行提供3個月港元定存息亦有4.3厘，存款上限達10萬元，大戶期內賺息約1千元。

而1個月短存方面，富邦指，客戶成功登記政府1萬元的現金計劃，且於指定期限以全新資金開立1個月港元定存可享3.8厘息，以10萬元封頂，存期可賺317元利息。南商1個月更高達5厘，惟設限在5萬元，賺息208元。

比併市面逾廿間銀行的港元定存息率，現時3個月的「高息王」是匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘最高，以上限10萬元計，可賺息1,125元，但其玩法較另類。本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

單以傳統銀行計，則以工銀亞洲的4.2厘而居首，起存額為1,000元。 不過，3個月期的冠全城息率，下周日起將由信銀國際的10厘取代，中銀的4.3厘亦有望打入三甲列。

而集友本身已為指定理財戶提供3個月港元定存享1.1厘，今天再新推1.7厘特惠息，兩者的門檻皆由10萬元開始；但後者屬快閃性質，名額有限。

招商永隆司庫蕭啟洪認為，臨近派錢，同業皆瞄準政府派錢的700億元商機，但主要搶攻超短存；且須不少附帶條件，如全新客戶及新錢，更設限額，變相令「補貼成本」有限，卻起宣傳之效，未免除笨有精及明蝕暗賺。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪