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【航空數據】內地三大航空公司5月客座率按月回升　惟首5個月仍跌逾10個百分點

金融經濟 20:12 2020/06/15

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內地三大航空公司首5個月客座率累計仍跌逾10個百分點。

內地三大航空公司中國國航 （00753） 、中國東方航空 （00670） 以及中國南方航空 （01055） 公布5月營運數據，客座率雖然按年仍錄得跌幅，但按月比較則已回升，平均錄得逾60%。三大航空公司首5個月客座率仍跌逾10個百分點。

東航客座率為64.61%

東方航空5月客運運力投入（按可用座公里計）按年下降61.12%，其中國內、國際和地區航線客運運力投入分別跌41.34%、95.35%和95.84%；旅客周轉量（按客運人公里計）按年下降69.39%，客座率按年跌17.46個百分點至64.61%。

貨運方面，5月貨郵載運量按年跌34.5%，但按月上升35.2%，貨郵載運率為29.5%，按年跌3.2%。

截至今年5月底止，東航合計運營722架飛機，其中自有飛機佔263架。

國航客座率按月回升至67.5%

中國國航公布5月營運數據，平均客座率為67.5%，按年跌12.7個百分點，按月升2.1個百分點，其中國內、國際及地區航綫分別按年升1.8、6.7以及0.4個百分點。期內，客運運力投入（按可用座位公里計）按年下跌63.3%，按月升45%，旅客周轉量（按收入客公里計）按年跌69.1%，按月升49.6%。

貨運方面，貨運運力按年及按月分別升11%及75.5%，但貨郵周轉量跌按年跌29.4%，貨運運載率按年跌16.8個百分點至29.3%。

截至今年5月底止，國航合計營運699架飛機，其中自有佔286架。

南航客座率爲66.8%

中國南方航空5月客運運力投入（按可利用座公里計）按年跌52.9%，其中國內、地區、國際分別同比下降34.34%、95.31%、93.36%，旅客周轉量（按收入客公里計）按年跌61.4%，客座率爲66.8%，按年跌14.6個百分點。

貨運方面，5月貨運運力投入（按可利用噸公里）按年升11.3%，貨郵周轉量（按收入噸公里）按年跌2.7%，貨郵載運率爲45.57%，按年下降6.57個百分點。

截至今年5月底止，南航合計運營853架飛機。

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編輯：袁諾曦

香港股票 航空 中國 中國東方航空 中國南方航空 中國國航（00753） 南方航空（01055） 中國東方航空（00670）

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