港府豁免合資格法律執業者　從中澳台抵港強制檢疫安排

▲ 政府進一步放寬強制檢疫安排，向為重大商業交易相關工作提供必要專業服務的法律執業者提供豁免。（資料圖片）

港府進一步放寬入境強制檢疫安排，為重大商業交易相關工作提供必要專業服務的法律執業者，可申請從中澳台到港後豁免檢疫。律政司即日起處理有關申請。

重大商業交易指在香港交易所上市工作或上市公司根據所適用的上市規則須予公布的交易。

合資格法律執業者分兩類，先是從內地、澳門或台灣來港，為重大交易提供必要的法律服務，並必需由該人士親身到當地提供；其次是前往內地、澳門或台灣，為重大交易提供必要的法律服務後從當地返港，而服務必需由該人士親身到當地提供。

律政司會向合資格人士發出豁免授權書

獲豁免人士只可就獲批准的服務前往及逗留於其提供服務的城市或地區，其間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸。抵達或返回香港後14日內，獲豁免人士須接受由衞生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

新機制連同於5月19日起，向便利法律執業者、仲裁員或調解員，就仲裁、調解或訴訟程序提供必要專業服務所實施的豁免機制，政府指有助推動香港經濟發展。

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