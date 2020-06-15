樓價升定跌　5個怪象你要知

雖然香港經濟前景未明，惟各區仍錄高價成交，可見買家積極入市。正當市場再度唱好樓市之際，香港卻成中美磨心，美國總統特朗普（Donald Trump）更聲言，取消香港特殊待遇地位，嚇怕不少小業主，以致樓市再現蝕讓、劈價成交。以下是樓市近日部分狀況：

二手樓撻訂增多

港區國安法消息一出，屢有買家以看淡後市為由，宣告撻訂。美聯方燕如說，粉嶺花都廣場7座高層D室，實用面積370平方呎，日前原本以535萬元易手，惟買方簽署臨時買賣合約後，突然看淡後市，撻訂10萬元，若連雙方佣金計，估計損失約20萬元。

事實上，以上撻訂近期並非首見，以同區御庭軒為例，屋苑7座中高單位，實用面積509平方呎，本以738萬元易手，惟買家轉軚有意移民，故撻訂15萬元，若連佣金計，料蝕約30萬元。

除了二手屢錄撻訂，近期開售的新盤，如新地（00016）旗下Wetland Seasons Park第2期、萬科香港旗下The Campton第1B期、英皇國際（00163）旗下半山捌號、以及永泰地產（00369）旗下OMA by the Sea，也有零星撻訂。

買家劈價賣樓移民

美聯鍾家豪就，荃灣朗逸峯1座高層D室，實用面積1,039平方呎，業主因準備移民，故叫價1,380萬元出售單位，其後單位累減63.2萬元，成功以1,316.8萬元連車位沽出。

雖然近期樓價見底回升，惟個別業主仍「要錢唔要貨」，不惜平價賣樓。市場消息指，沙田愉城苑D座低層7室，實用面積551平方呎，原叫價680萬元，惟業主準備移民英國，求售心切，故減價23.5萬元，終以656.5萬元賣出單位，成交價較銀行估值，略低約24.5萬元。

二手蝕讓增多

最近一個月，蝕讓成交再現，主要與內地炒客有關。舉例說，市場消息指，何文田天鑄6座高層A室，實用面積2,018平方呎，早前減價412萬元，終以8,388萬元售出。據了解，原業主為內地炒家，買入上述豪宅5年，帳面蝕949萬元，若連稅及佣金計，實質蝕逾千萬。

除了豪宅，就連向來抗跌的港島盤，也有內地客蝕讓。市場消息指，銅鑼灣瑆華高層B室，實用面積383平方呎，早前以985萬元易手。據悉，原業主為內地人，持貨約9年，帳面蝕約405萬元，若連稅及佣金計，料輸約470萬元。

劈價百萬再現

利嘉閣黃金欽說，將軍澳都會駅1座高層G及H室相連單位，實用面積1,364平方呎，享海景，今年3月叫價2,800萬元放售，日前減價220萬元，終以2,580萬元易手，實用呎價約18,915元。一般來說，這類相連單位放盤不多，而且享海景，叫價向來有保證，惟放盤三個月，也未易手，終要劈價近一成，單位才獲承接。

中環甲廈空置創新高

過去數年，香港經濟持續向好，中環甲廈空置率持續低企，租金屢創新高。不過，自去年中的社會運動，再到年初的新冠肺炎，加上近期的港區國安法，中環甲廈空置率持續上升。據中原統計，上月中環甲廈空置升至5%，創7年新高。值得留意的是，近期屢有消息指，部分跨國投行打算棄租部分中環寫字樓樓面。

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