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【迪士尼重開】香港迪士尼本周四重開　Klook 推91折門票優惠

理財智慧 19:57 2020/06/15

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香港迪士尼樂園將於本周四（6月18日）重開，Klook推出特別優惠，在平台購買香港迪士尼樂園門票，可享額外優惠，亦可以優惠價購買美食餐劵。

相關文章：迪士尼今周四（18日）重開 網上預約入園 迪士尼人物互動合照暫停

相關文章：【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩

香港迪士尼樂園官網購買1日標準門票（12至64歲）為639元，2日標準門票為825元，現於Klook購買1日及2日標準門票，分別只需580元和780元，即約91折起，憑指定優惠碼最多更可減100元，使用Klook積分更可減完再減。若下載平台的手機應用程式，在首次購買時輸入優惠碼 「mobile10 」亦可即獲HK$10優惠。

值得留意，香港迪士尼樂園現須提前預約入園日期，持年票會員今日（15日）起可率先預約入園日子，非年票持有者，在明日（16日）中午起才可透過官網預約。「奇妙處處通」會員須於到訪前的8日內透過官網預約，其他顧客須於到訪前的7日內透過官網預約，已預約顧客須於入園時出示有效門票或會員卡。

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撰文 : 鄺庭芳

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