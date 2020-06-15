【5G手機】中移動推5G優惠　0機價入手華為三星5G手機

▲ 中國移動香港（CMHK）推出「5G旗艦手機$0機價上台優惠」。

5G網絡服務已在香港推出。中國移動香港（CMHK）推出「5G旗艦手機$0機價上台優惠」，新客戶可以0機價，購入5G旗艦手機Samsung Galaxy S20系列或HUAWEI P40 系列。

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例如每月以498元，享0機價選購HUAWEI P40（128GB）（建議零售價4,988元）；每月598元，享0機價選購Samsung Galaxy S20（建議零售價6,988元） 、Galaxy S20+（建議零售價7,988元）或HUAWEI P40 Pro（256GB）（建議零售價6,988元）；以及每月798元，享0機價選購Samsung Galaxy S20 Ultra（256GB）（建議零售價9,998元） 。

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另外，中移動的「5G服務計劃」更設有一系列5G禮遇，包括：

1. 20GB大灣區數據及500分鐘通話分鐘，可在大灣區免費任聽來電；

2. 晉級為Privilege Club（優越會）會員，可享Privilege Club的專屬優惠待遇，例如音樂娛樂、生活時尚及智能裝置禮遇；

3. 享優越價798港元，購買「 ONE Home智能家居5G專享組合」，包括月球燈、可視門鈴、萬能遙控器及智能拖板等（價值2,358港元）。

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責任編輯：馬意文