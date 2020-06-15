【港滙強勢】高盛：美對港徵關稅影響有限　港滙未來一年續貼7.75

▲ 高盛發報告指，預計港元未來12個月都會維持強勢、貼近7.75水平。

美國繼撤銷香港特殊待遇後，財長努欽上周再警告考慮限制資金流經香港。券商高盛指，即使美國對香港貨品加徵關稅，對香港經濟影響有限，反而任何影響投資層面的政策變化影響更大，但就目前情況預計港元未來12個月都會維持強勢、貼近7.75水平。

高盛指，回看過往幾次市場動盪期間，發現其實真正影響資金流向及港滙的因素，反而是外圍、全球性的重大事件，例如08年全球金融危機，而非03年沙士、去年下半年社會運動等本地事件主導。

全球性事件才真正主導資金流向

而且，在美上市的中概股接連回流，同樣意味會為香港帶來更多集資活動及資金流入，並因而維持港滙強勢。高盛續指，資金流入及港息較美息溢價，港滙未來3個月、半年以至一年都會貼近7.75強方兌換保證水平。

美國取消香港特殊待遇，可能會對香港施加關稅。高盛預測，即使屬實對香港本地生產總值（GDP）只有少於1%影響。

港滙今日續在7.75至7.7509區間波動，持續偏強。

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