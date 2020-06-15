內地有考生請槍代考英語　兩人終被起訴

考試前，大家心情都不免緊張，甚至有人不想去應考，而找人代考，但結果當然是不未能成功。據《澎湃新聞》報道，於本月12日，上海市黃浦區人民檢察院以代替考試罪對被告人張XX及駱XX提出起訴。

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事源於去年3月，張某為可通過高等教育專升本自學考試中的英語考試，便萌生找「請槍」代考（找人代考）。其在微信中與駱某作為代考之事協商，如提供具體考試時間、地點，以至報酬等方面。

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在4月14日，駱某入考場時，拿出張某的准考證予考官核對身份。然而，考官比對身份證、准考證及照片時，發覺事有蹺蹊，駱某又主動自首交代有關「請槍」代考的事情。同日，張某又主動到警局報案自首，兩人亦陳述案發事件。

報道又指出，據《中華人民共和國刑法》第284條的規定，代替他人或者讓他人代替自己參加在法律規定的國家考試的，處以拘役或管制，並處以單一名義金。檢察官表示，為保障考試的權威性，維護良好的考試等級，代替考試罪早已入刑，無論是考生本人還是替考人，一經發現替考，都將受到法律的嚴懲。

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