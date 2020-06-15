【遙距營商計劃】D-Biz至今逾萬申請僅批出160宗　平均每宗獲3.6萬元

▲ 生產力局今日透露，截至6月12日下午6時，生產力局收到12,905宗遙距營商計劃（D-Biz）資助申請，而至今批出160宗資助申請。 （生產力局網站）

坊間有指遙距營商計劃（D-Biz）審批緩慢，未能解中小企燃眉之急。生產力局今日透露，截至6月12日下午6時，生產力局收到12,905宗資助申請，而至今批出160宗資助申請。

【遙距營商計劃】約1個月仍未獲批 顧問公司或助客變陣申其他資助

生產力局：資助金額屬市場合理價格

生產力局回覆本報查詢時表示，160宗資助申請已批出，而總資助額約為591萬港元。換言之，平均每宗申請獲批逾3.6萬元。對於有企業指獲批金額遠低於預算，當局指出，項目的資助金額或有所調整，並參考有關資訊科技方案的市場價格，以衡量預算是否合理。「一般而言，申請者所獲得的資助金額都會是市場合理價格範圍內，足夠落實一個較經濟實惠的資訊科技方案，以達到同樣的效果。」

【遙距營商計劃】本地企業放棄申請D-Biz 避免「廢時失事」

若然企業認為資助金額太低，可以重新申請嗎？生產力局回覆指，收到申請結果後，申請者可以選擇利用獲批金額落實有關方案的要求，或補貼所需的款項繼續落實原本的方案。

更換服務供應商 需重新進行報價

如原本選擇的服務供應商因獲批資助金的調整，或服務範圍的變更，而無法提供相關的服務或方案，資助申請者可更換服務供應商。資助申請者須根據《資助申請指南》，重新提供最少２個其他服務供應商的有效書面報價予以審核和確認。對於使用訂閱形式的方案/ 平台供應商，則只需提交一份報價。不過，申請人的「獲批資助金額」並不會因更換服務供應商而調整。

【遙距營商計劃】D-Biz批核遲、資助「縮水」 申請水份高是原因？

記者：葉泳珊