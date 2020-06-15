死後載你上太空？ CNET報道新興太空葬禮！

在傳統華人思想當中，死亡是一個相當大的禁忌，但隨著新一代的觀念改變，怎樣安葬自己的遺體都可以是一種生活態度，亦可拿出來與親友討論。美國媒體CNET最近就報道了新興的太空葬禮，預測未來殯葬服務的形式與前景。

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CNET訪問了史提芬的家庭，他們為第一個使用太空殯葬服務服務的家庭。2017年，史提芬病重，快要撐不下去時，家人認為太空殯葬是送別他的最好方法。妻子Christine憶述，史提芬對天空特別迷戀，從前就算天氣寒冷，都會經常拉著妻子到外看夜空，也會用一個名爲「Heavens Above 」的應用程式追蹤行星、彗星、衛星,對太空相當着迷。

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家人認爲太空葬禮最適合他了，因此在網上快速搜索了，找到一家叫Celestis的公司，可以太空殯葬的方式送別史提芬。根據資料顯示，去年6月，Celestis將連同史提芬部分骨灰）在内的150名客戶的遺體，以SpaceX公司的 「獵鷹重型 」火箭，從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射的 「獵鷹重型 」火箭飛入地球軌道。而史提芬的另一部分骨灰將登上定於2022年起飛的Luna 02號。史提芬的家人與妻子均表示，太空葬禮能完成史提芬的最後心願，也是一種祝福。

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