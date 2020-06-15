2020全球金融科技專利排行榜　10強企業誰屬？（附排行榜）

世界知識產權組織（WIPO）專利數據庫發布《2020 年全球金融科技專利排行榜 TOP100》，是次覆蓋蓋中、美、日、韓等 8 個國家，頭10位中國企業佔了8家，美國則佔2家，至於頭3位是哪三家企業？下文即揭曉。

排名第一的是阿里巴巴（09988），去年共申請798項專利權；第二名是平安科技，共申請681項專利權；第三名是金融壹賬通，共申請363項專利權。

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至於美國公司則有State Farm Mutual Automobile Insurance Company排第5，以及IBM排名第6，分別申請292及161項專利權。

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本次入榜企業數量最多的是傳統金融機構，共有 18 家，數量最多的前三家分別是：平安壽險、中國銀行、平安產險；此外還有 8 家金融科技公司入榜，數量最多的前三家分別是：金融壹賬通、平安醫保科技、360 金融。是次共有48家中國企業進入榜單，這些企業覆蓋傳統金融行業、金融科技、互聯網、電商、科技、通信等領域。