【名人賣樓】政協委員沽太古城　不足5年勁賺三成

雖然經濟前景未明，惟各區仍錄高價成交，部分投資者趁機沽貨套現。據土地註冊處資料顯示，香港經貿商會會長、兼全國政協委員李秀恒，上月出售旗下太古城綠楊閣高層B室，套現約2,380萬元。據了解，他於2015年年底，以1,786.61萬元，購入上述單位，持貨不足5年，賬面賺近600萬元，即逾三成。

值得留意的是，雖然近期樓市屢見高價成交，惟經濟陰晴未定，部分投資者沽貨離場。舉例說，資深投資者、前補習天王吳賢德（Arthur Kho），早前連沽將軍澳藍塘傲兩個個單位，套現約1,335萬元。此外，市場消息指，華誼兄弟（深：300027）創辦人王忠軍，早前劈價逾6,000萬元，出售中半山富滙豪庭2座高層A、B室相連單位，套現約2.2億元。

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雖然屢有名人沽貨套現，惟也有境外買家入市，更不惜支付逾億辣稅。據土地註冊處資料顯示，嘉里（00683）旗下九龍龍駒道緹山，早前以3.7億元售出2號別墅，買家持有法國護照，報稱居住法國，須支付樓價三成辣稅，即約1.11億元。有樓市分析員指，樓價早前已見底，相信正慢慢回升，惟仍視乎疫情，以及本地社會運動發展。

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