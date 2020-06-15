唔知自己開孖展戶口　20歲青年負債70萬美元

新冠疫情今年突然襲來，美國政府為刺激經濟大派現金支票，聯儲局更是把利率降到接近零，再加上羅賓漢（Robinhood）等免費網上交易平台的興起，大量年輕人湧入了股市。有分析師就指，美國股市自3月底跌至谷底以來收復失地，很大一部分原因是歸功於這些胃口巨大但缺乏經驗的散戶們！

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根據Robinhood稱，其客戶年齡中值為31歲，單單五月一個月，就激增了300萬新賬戶。但這班股壇新丁又能否於「亂世」中如魚得水？Sullimar Capital分析員Bill Brewster上周就分享了一位「菜鳥」新手投資者Alex的悲慘故事。

20歲的Alex初涉股市，本著年輕人「搏到盡」的心態，鐘意藉用期權「以小博大」，但怎知上周發現自己賬戶已經負債70萬美元，但Alex以為，自己開設賬戶時，是選擇的是「非保證金」（no margin）賬戶。

Robinhood目前拒絕透露交易賬戶的任何詳細信息，以及這筆巨額虧損究竟是如何「滾雪球」般累計的。但無論如何，年僅20歲、尚任何無收入來源的Alex已經背負了巨額債務，他的家人Bill Brewster在推文中分享了這件事，並呼籲年輕投資者謹慎處理投資問題。

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