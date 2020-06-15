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【疫市營商】置地推美食廊BaseHall　中環怡和大廈揭幕  

商業 18:50 2020/06/15

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置地公司宣布旗下首個美食廊概念BaseHall於怡和大廈地庫正式開幕。(置地公司提供圖片)

置地公司宣布旗下首個美食廊概念BaseHall於怡和大廈地庫正式開幕。BaseHall不但為置地公司提升物業組合價值的最新舉措，亦是集團吸引年輕客戶的主要發展策略。

【疫市營商】置地廣場推出網購服務　與店員一對一交流揀名牌

美食廊由8間本地人氣餐廳和2間酒吧坐鎮，包括近年備受追捧的韓國餐廳Moyo原班人馬主理的Moyo Sik；以及炙手可熱的飲食熱點Co Thanh；香港手工啤酒品牌少爺啤主理的Pub 1842及BaseHall Bar則為食客帶來本地手工啤、來自世界各地的美酒及充滿亞洲風味的雞尾酒等。

置地公司執行董事周明祖指， BaseHall是集團吸引年輕客戶的主要發展策略，同時迎合現有忠實客戶群。目前正在餐飲界引領新潮流，無論是餐廳品牌陣容，還是精心設計的多用途空間，都印證這裏的無限潛力。該公司行政總裁黃友忠補充，此舉有助加強集團旗下優質商廈和零售空間的競爭力，確保中環繼續成為最具活力及吸引力的核心商業區。

除BaseHall外，集團於去年10月亦推出CENTRICITY，為置地公司的香港租戶提供數碼及實體服務，包括手機應用程式訂餐、收取活動資訊及享用禮賓服務、活動配套設施、及提供用餐及外賣服務的餐廳。另外面積達5千平方呎的BESPOKE 雋環貴賓室亦投入服務，為會員提供專屬的個人化服務與體驗。

【疫市營商】黃埔天地消費回贈高達50%　涵蓋美食零售現金券

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責任編輯：蘇穎琪

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