【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 環球政治 19:13 2020/06/15 分享： 踏入6月，朝鮮半島局勢再掀起風浪。北韓屢次對南韓發表威嚇言論，特別是領導人金正恩的胞妹金與正，儼如北韓版本的戰狼，甚至聲言要跟南韓一刀兩斷。相比對外，對內意義更大，以證金與正已成僅次於兄長的權力地位。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？ 2020/05/16 【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？ 【南北韓關係】金與正：與南韓一刀兩斷 暗示對南韓採取軍事行動 2020/06/14 【南北韓關係】金與正：與南韓一刀兩斷 暗示對南韓採取軍事行動 【南北韓關係】北韓中午切斷與南韓通信渠道 南韓打電話無人聽？ 2020/06/09 【南北韓關係】北韓中午切斷與南韓通信渠道 南韓打電話無人聽？ 【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人 2020/05/05 【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人 華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌 2020/04/28 華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌 最新專欄文章 更多 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/13 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 2020/06/10 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 金與正 金正恩 北韓 平壤 南北韓關係 政治 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入