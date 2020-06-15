【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享）

踏入6月，朝鮮半島局勢再掀起風浪。北韓屢次對南韓發表威嚇言論，特別是領導人金正恩的胞妹金與正，儼如北韓版本的戰狼，甚至聲言要跟南韓一刀兩斷。相比對外，對內意義更大，以證金與正已成僅次於兄長的權力地位。

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