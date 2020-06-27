【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機

踏入6月，朝鮮半島局勢再掀起風浪，象徵兩韓對話交流的南北韓聯絡辦公室更被北韓當局炸毀。北韓近年屢次對南韓發表威嚇言論，特別是領導人金正恩的胞妹金與正，儼如北韓版本的戰狼，甚至聲言要跟南韓一刀兩斷。相比對外，對內意義更大，所謂「新官上任三把火」，金與正料打算以強硬手段，證明自己的權力地位如今已僅次於兄長金正恩。

由和平使節，金與正忽變戰狼

黨報稱之黨中央，惹接班聯想

擴權無疑問，但談接班恐太早

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6月剛過了一半，金與正便已經兩度發表強硬言論，先在6月4日透過黨報《勞動新聞》，譴責脫北者在兩韓非軍事區散發反北韓傳單，警告南韓倘不制止，平壤會拆毀象徵南北韓合作的開城工業園區、關閉兩韓聯絡辦公室、甚至撕毀兩韓軍事協議。

到6月13日，金與正再經過朝中社，聲言似乎已經到了跟南韓一刀兩斷之時，並行使金正恩、勞動黨和國家賦予的權限，把下階段對敵行動的權限交予軍方。

這是暗示北韓下一步會由軍方採取行動，亦即很可能是軍事行動。鑑於金與正6月首次發言後，兩韓聯絡辦便遭關閉，如今更被炸毀，而北韓也一直拒接南韓電話，令外界更憂慮相關威脅不只流於口水戰，是可能付諸實行。

金與正在短短兩年之間，從出席平昌冬奧的和平使節，變成如今威嚇不斷的戰狼，無疑引起外界關注。但散發傳單由來已久，金與正突然對此發難，更大機會是藉此展示自身如今成為對南韓事務的第一號話事人，宣示權力正在擴大和鞏固。

南韓《朝鮮日報》發現，自從6月4日金與正發言後，北韓黨報《勞動新聞》多次用上「黨中央」一詞，大致是談及要團結在黨中央周圍、跟黨中央的思想一同呼吸等。

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黨報使用「黨中央」一詞縱非首次，卻絕不隨意。首次出現於1974年2月，用於當時被內定為領導接班人的金正日身上，直到1980年他正式成為接班人為止。而在金正恩以接班人亮相的2010年9月，黨報也同樣以「黨中央」來稱呼他。

考慮到金正恩之前傳出健康出問題的消息，加上其子女年紀尚幼，金正恩此時確實需要一個信得過的權力代言人，有南韓專家甚至認為是準備讓她接班。

雖然目前頭銜只是勞動黨第一副部長，但金與正跟金正恩份屬親兄妹，同樣流著「白頭山血脈」，無疑是沒有選擇當中的最佳人選。故此，她獲得金正恩擴大授權，給予「黨中央」稱號，絕不為奇。

不過，倘若說成是真正接班，恐怕為時過早。回溯北韓權力過渡，幾乎例必出現對南韓或日本的軍事挑釁，例如試射導彈，以示手握權力，金正恩在上台掌權前後便正是如此。

按現時所知，金與正本身並無軍銜，不能如金正恩般指示導彈試射，於是改為化身對南韓外交的戰狼，而實際軍事方面的行動則交由軍方代行。

因此，相比起接班，金與正現時更像是跟軍方一文一武的配合，充當金正恩的左右手。

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