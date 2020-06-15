《Pokémon GO》8月停止支援至少14款手機

▲ 官方宣布從8月份起，將不再支援32位元的Android手機，部分舊機將不能再升級遊戲。

各位《Pokémon GO》訓練員請注意！日前，官方宣布從8月份起，將不再支援32位元的Android手機，而部分舊機將不能再升級遊戲，下文將為大家列出部分會受影響的機型。

較早前，蘋果iOS及微軟Windows 10系統將不再支援 32 位元，日前《Pokémon GO》官方表示，會停止開發 32 位元Android版本。官方解釋，目的是為了簡化開發流程，希望將資源集中支援較新的系統和技術。

官方稱，目前使用64 位元的Android 與 iOS版本用戶不會受影響。但部分手機型號的用戶，於8月初推出更新後，將不能再登入遊戲帳戶，用戶需使用較新型號的Android手機才能進入遊戲。

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受影響的主要為2015年前生產的手機型號，當中包括Samsung Galaxy S5，Galaxy S4、Note 3、Sony Xperia Z2、Sony Xperia Z3、Motorola Moto G、Nexus 6、LG Fortune、OnePlus One及HTC One 等。

官方亦提醒，建議需要更換手機的用戶，應先保存個人帳戶登入資料，包括電郵地址及密碼等，方便日後轉用新機時登入。

責任編輯：李寶如