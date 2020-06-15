【盈喜盈警】香港華人料全年溢利不少於4.2億元　一文看清企業盈利預測

憂慮新冠肺炎疫情再次來襲，港美兩地股市再次波動。此外，上半年疫情對企業業績打擊亦逐漸浮現，今日（15日）有數家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

香港華人（00655）預期，截至2020年3月底止，將錄得綜合溢利不少於4.2億元，前一財年溢利則為1100萬元。盈利增加，主要由於一間合營企業出售一間聯營公司權益的收益、合營企業按權益法入賬的投資對象之較高貢獻，但其中部份被所佔合營企業投資物業公平值虧損抵銷。

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盈警：

滉達富控股（01348）預期，截至2020年3月底止的綜合淨虧損將較大幅增加，主要由於高誠證券的商譽減值虧損所致。董事會預期，2020年財年可能出現的商譽減值虧損估計不少於4300萬元。

滉達富去年出現綜合淨虧損約3580萬元。

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力寶（00226）預期，截至2020年3月底止，可能錄得虧損不少於1000萬元，但較前一年虧損約1.12億元收窄。集團解釋，虧損主要由於集團的投資物業及按公平值計入損益的財務工具公平值虧損淨額及所佔聯營公司虧損，但大部份受所佔合營企業溢利所抵銷。

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力寶華潤（00156）預期，截至2020年3月底止年底將錄得約3.5億元虧損，較前一年虧損約7800萬元明顯擴大，主要由於集團的投資物業及按公平值計入損益的財務工具公平值虧損淨額及所佔聯營公司虧損所致。

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開明投資 （00768） 預期，截至2020年3月底止年度的虧損，按年增加不多於約100%。

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亞倫國際 （00684） 預計，截至2020年3月底止年度將錄得1,700萬元至2,200萬元虧損， 去年度則錄得2,810萬元溢利。

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亞太衛星 （01045） 預期，截至6月底止上半年股東應佔溢利將較去年同期顯著下跌約一半；如果營商環境維持不變，預期今年全年股東應佔溢利與其年相比也將跌半數。

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現恒建築 （01500） 預期，預期該年度的綜合淨溢利較去年至少跌70%，主要由於競爭激烈令公營及私營界別的合約價格受壓，以及截至3月底止，若干基建工程其工作進度尚在初期，並只有少量確認收益及毛利。

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新世紀集團 （00234） 預期，截至3月底止年度錄得公司擁有人應佔溢利較去年同期減少50%，去年同期錄得純利4750元。

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