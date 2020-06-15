【盈喜盈警】亞太衛星料中期少賺一半　一文看清企業盈利預測

憂慮新冠肺炎疫情再次來襲，港美兩地股市再次波動。此外，上半年疫情對企業業績打擊亦逐漸浮現，今日（15日）有數家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

亞倫國際 （00684） 預計，截至2020年3月底止年度將錄得1,700萬元至2,200萬元虧損， 去年度則錄得2,810萬元溢利。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

亞太衛星 （01045） 預期，截至6月底止上半年股東應佔溢利將較去年同期顯著下跌約一半；如果營商環境維持不變，預期今年全年股東應佔溢利與其年相比也將跌半數。

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現恒建築 （01500） 預期，預期該年度的綜合淨溢利較去年至少跌70%，主要由於競爭激烈令公營及私營界別的合約價格受壓，以及截至3月底止，若干基建工程其工作進度尚在初期，並只有少量確認收益及毛利。

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新世紀集團 （00234） 預期，截至3月底止年度錄得公司擁有人應佔溢利較去年同期減少50%，去年同期錄得純利4750元。

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