【遙距營商計劃】本地企業放棄申請D-Biz　避免「廢時失事」

創新及科技局推出的「遙距營商計劃 」（D-Biz），近日惹來不少討論。原定於10個工作日內完成審批，至今仍有不少申請者未獲資助。有本地品牌原本亦打算申請 D-Biz，但留意到近日的爭議，現打算放棄有關申請。

【遙距營商計劃】D-Biz批核遲、資助「縮水」 申請水份高是原因？

【遙距營商計劃】約1個月仍未獲批 顧問公司或助客變陣申其他資助

本地背囊品牌Doughnut早前曾表示有意申請D-Biz 資助。然而，該品牌創辦人任永鏘今日回覆本報查詢時表示，現時不打算申請。他解釋：「留意到近日指最終審批金額不足，故現沒有打算進行報價、申請D-Biz。」任續指，現或改為申請科技券，助開拓網銷業務。

另一本地家具品牌ALOT Living總經理鄭潤良亦透露，早前有中介公司曾向公司聯絡，以助申請D-Biz。本來網上推廣部研究申請D-Biz的詳情，惟留意到近期坊間的反應，暫不打算申請；「免得廢時失事。」

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已遞交申請的有機產品商店Organic Plus同樣表示暫未收到批核結果。品牌創辦人陳廷章透露，其申請包括3個項目，合共20多萬元。他亦有留意到近日有指資助金額遠低於預期，惟打算屆時收到結果再作打算。「如果金額達項目預算的一半，應該亦會繼續進行項目。」

記者：葉泳珊