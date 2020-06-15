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大家樂：過去兩個月銷售未有改善 全體員工已凍薪

金融經濟 18:20 2020/06/15

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大家樂全體員工凍薪，並已參加政府的保就業計劃。

大家樂 （00341） 截至今年3月底止財政年度少賺87%，主因第四財季的虧損 ，蠶食首三季嘅所得的利潤。大家樂首席執行官羅德承表示，現時經營環境備受挑戰，情況較2003年沙士惡劣，為上市以來最嚴峻，4至5月的銷售情況未有幅改善，集團已參與「保就業」計劃，全體員工今年基本工資凍薪。

羅德承續指，除了凍薪，前線人員超時補水以及兼職員工上班日數亦有所減少。由於集團約8%至10%員工，其薪酬約40%至50%與業績掛鈎，個別職級的薪酬無可避免減少。他透露，自己亦自動減薪36%。

4成分店獲減租 仍希望增加分店

問及會否縮減分店網絡，羅德承指，個別營運單位會按需要作整合，但強調希望開店多於關店。他又指，集團有4成租約獲得租金寬免，減幅達低雙位數。

羅德承表示，自去年中起消費意慾低，大家樂已推出不同超值套餐及促銷優惠，截至今年3月底止，人均消費單價回落0.5元。

不過，他表示，以往餐廳坐位編排較密集，疫情令集團要多考慮坐位間隔及距離，估計未來每呎銷售會下跌，每呎可負擔的租金亦會降低。現時大家樂每呎銷售錄雙位數跌幅，休閒餐飲業務的跌幅則更嚴重。

已申請保就業計劃 料每月獲8000萬資助

由於餐飲業屬於勞動密集行業於香港每月薪酬開支達2億元，集團除了已參加第一輪政府補助，亦已參加第二輪防疫抗疫基金「保就業」計劃，預計每個月可獲8000萬元資助。另外， 為了有充裕資金應付集團未來兩年資本性投資需要，集團向業務銀行安排了11.8億元的長期貸款。

內地市場方面，羅德承指，內地佈局主要位於廣東，過去兩個月業務恢復不錯，但生意相較去年同期仍錄跌幅。他透露，由於有不少商舖因疫情關係決定不承租，集團成為不少內地地產商的租約後補首選，未來會於兵家必爭的地段選擇性落點。

派息方面，羅德承表示，由於目前危機未除，前景未明，將會視乎今財年中期業績的利潤水平再決定是否恢復派息，但期望可維持分派利潤總額60%至70%。

相關文章︰【新冠肺炎】大家樂全年盈利挫87%　不派末期息近20年首次

大家樂重返海嘯價 抗逆股不抗「疫」

記者︰袁諾曦

香港股票 餐飲 防疫抗疫基金 大家樂（00341）

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