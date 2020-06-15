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豪繳逾億辣稅入市　買家原來不是中國人

股樓投資 18:45 2020/06/15

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嘉里（00683）旗下九龍龍駒道緹山，早前以3.7億元售出2號別墅，須付樓價三成辣稅，即約1.11億元。及至近日，買家身分終於曝光，據土地註冊處資料顯示，買家以PHOENIX TECHNOLOGY INTERNATIONAL LTD作登記，公司董事為BECHARA, EP. CRESSOT, VERONIQUE, MARIE, JACQUELINE，持有法國護照，報稱居住法國。

值得留意的是，受新冠肺炎影響，境外買家幾乎絕跡，以致過去數月，政府辣稅收入大減。不過，緹山上月連錄兩宗高價成交，分別是上述2號別墅，以及3號別墅。與2號別墅一樣，買家同要支付樓價三成辣稅，即約1.02億元。單計這兩單成交，已為庫房進貢逾2億元收入。

相關文章：豪繳1.05億辣稅　神秘富豪購緹山別墅

雖然有境外買家願意豪繳逾億辣稅入市，惟近期屢有外國業主劈價賣樓，套現走人，加上跨國投資銀行摩根大通早前估計，外資或掀賣樓潮，料走資規模恐近5,000億元。不過，金管局強調，暫未見資金流出香港。

相關文章：【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」

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撰文 : 柳家平

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