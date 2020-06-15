【美國示威】美國反警暴 深層次矛盾還是貧富失衡

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）成於白人警察暴力拘捕，引發全國反警暴示威全國持續。近日美國社會愈來愈多分析認為，弗洛伊德之死只是引發黑人不滿情緒的總爆發點，深層次矛盾仍是源於有色人種在美國社會面對的結構性財富分配不平衡，近日的疫情令情況雪上加霜。

▲ 美國黑人抗議遭警暴、歧視，說到底還是貧富失衡老問題

美國有色人種疫情下的不成比例的嚴重財政困難，從失業率數字上已充分體現。美國5月份最近失業率，由4月份的14.7%，稍降至13.3%遠勝市場預期，一度成為美股市場熱炒經濟復甦的借口。

5月份白人失業率由14.2%，顯著下降近兩個百分點至12.4%；但亞裔及黑人的失業率不降反升，分別升至近16%及17%。拉丁美洲裔人的失業率於5月雖同見下降，但仍接近18%，為各族裔美國人中最高。

這大概與美國勞動市場的結構有關，白人從事商業、科技、互聯網及金融行業工作的比例較高，在美國全國封城、實體經濟活動近停頓的情況下，相關工作受影響的程度仍較其他工種稍低；至於黑人及拉丁美洲裔人為主的有色人種，則有較高比例從事工廠及其他低技術服務業工作，受經濟停擺的直接打擊自然更大。

白人與黑人及其他有色人種工種不同，歸根到底，又與白人與黑人財富不平衡，以及接受高等教育的機會存在重大差異有關。據統計，截至2016年，美國黑人擁有大學學位或以上程度的比例不足22%，而白人的比例則達37%，以百分比計，白人上大學的機會，較黑人高出近七成。黑人上大學機會偏低，與其難以負擔高昂的學費有直接關係。

在2018年，美國黑人家庭年收入中值約為4.14萬美元（約32萬港元），還不到的全國家庭收入中位數約6.32萬美元（約49萬美元）的三分二；白人家庭的年收中位數則近7.1萬美元（約55萬港元），較黑人家庭高出七成。

值得一提的是，以財富分佈角度而論，亞裔美國人在有失人種中，並非弱勢一群。美國亞裔家庭的入息中位數達8.72萬美元（約67.6萬港元），反較白人家庭高出兩成。這大概可以解釋，為何亞裔人並非今次反歧視、反警暴全國示威的主力軍。

美國黑人缺乏財政資源，亦反映在醫療保障不足上。新冠疫情下，每10萬名黑人患者中有近62人死亡，死亡率較白人高出2.3倍，較亞裔人高出2.5倍。

撰文：劉德斌

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