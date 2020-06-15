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【股樓投資】投資另一選擇

股樓投資 18:44 2020/06/15

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前幾天，新加坡金融管理局發了一則通告，指出近日有香港傳媒指，有大量錢從香港轉入新加坡的報道是不正確的。實際上，近日新加坡的確是接收大量資金，但是香港也同時流入大量的熱錢，流入香港的錢更是多到，香港金管局得出手干預，守住聯繫滙率，以免港元兌美元升破金管局規定的1美元兌7.75港元的水平。

很明顯的，這與之前傳媒所報道的完全相反，前一陣子，在中國全國人大宣布將為立「港區國安法」之後，傳媒大事報道港人急着「走資」，還刊出一張相片指，有人在找換店排隊兌換美元……

相關文章：【股樓專欄】樓價點解排第一？

真實情況是大量熱錢由美國流入香港，國際炒家也不會理會特朗普（Donald Trump）會不會制裁香港，特別是使出核彈級的制裁方案。投機的熱錢只知道，目前港元利息依然比美元利息高，借美元換成港元收息，成了有利可圖的行動。在香港聯繫滙率的保護之下，也不必擔心美元換成港元後港元會大貶值。港元兌美元最多只是由1美元兌7.75港元貶至1美元兌7.85港元，風險極小而利差幅度大，於是美元源源不絕的流入香港，當然也有些流入新加坡。

熱錢來了香港，實際上也有不少會流入股市，甚至樓市。也因此，恒生指數升破了5月22日全國人大開幕前的水平。其中，本地地產股的反彈回升幅度最大，勢頭也強。

本地地產股股價大幅回升，除了熱錢流入之外，樓價不跌也是另一個有力的支持因素。除了樓價不跌之外，地產商開新盤非常暢銷，該地產商的股價自然沒理由下跌。也因此，地產股近日成了炒落後的對象，升幅遠大於同期的樓價，炒地產股遠比炒樓更有吸引力。

香港地產股的股價，相對於每股持有的物業淨資產值都有折讓，而且折讓率很大。這就是說，如果管理層真把該企業手上的物業全賣掉，換成現金再以特別股息派發給大小股東，則必皆大歡喜。只可惜，大股東、管理層長期以來，都沒有興趣這麼做，他們也許更有興趣提出私有化，以較高一點的價格向小股東收購他們手上的股票，獨自擁有這些值錢的物業資產。

也因為股價相對於物業資產淨值有巨大折讓，因此，盡管地產商沒有把賺到的利潤全部當成股息派發給股東，一般上股東收到的股息率，也遠高於買樓收租的回報率。投資於像領展（00823）這一類的房託地產股，由於領展把所有的租金收入扣除經營成本後全都派發給股東。因此，持有領展與持有房地產物業收租沒多大分別，而領展的股息率比買樓收租高得多。也許，這是沒錢買樓投資的人的另一個選擇。

原文刊於660期《iMoney Wealth》置業安居


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撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

欄名 : 置業安居

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