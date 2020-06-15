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【新冠肺炎】科學家批世衛研究多疑點：社交距離減半 傳染率僅升1.3%？

環球社會熱點 18:20 2020/06/15

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英國首相約翰遜表示，正審視是否可以放寬現時的兩米社交距離限制，會在安全的情況下作出正確決定。

英國計劃下月4日進一步放寬英格蘭地區的封鎖措施，首相約翰遜表示，正審視是否可以放寬現時的兩米社交距離限制，會在安全的情況下作出正確決定。然而，團隊採用來自世界衛生組織的研究報告，備受科學家質疑。專家擔心，在疫情大流行之際，科學家的研究論文急於求成，忽略細節，降低研究質素。

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《衛報》報道，英政府審視應否放寬社交距離限制時，參考世界衛生組織的研究，當中指出社交距離從2米減少至1米，感染風險會從1.3%增至2.6%，多位科學家對相關數據質疑。

香港大學世衛組織傳染病流行病學和控制合作中心科學家高本恩（Ben Cowling）教授發Twitter指，他「沒把這篇論文當回事兒」，因論文只列出距離，而忽略了停留時間對感染率的影響，論述有漏洞。

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劍橋教授施皮格霍爾特（David Spiegelhalter）亦對社交距離從2米減至1米後，感染率增幅輕微的數據表示懷疑。

在疫情大流行期間，醫學論文出錯不止一次。本月初，《刺針》和《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）都在已發布關於新冠肺炎的研究論文中，發現缺陷和不足，被迫撤回。今次這項研究亦已發表在《刺針》醫學期刊上。專家擔心，科學家撰寫、審閱和發布研究論文時急於求成，質素參差。 

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面對質疑，世界衛生組織發聲明表示，分析結果與其建議人們至少保持1米的距離的做法一致。

記者：葉芷樺
 

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