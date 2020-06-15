【北京疫情】北京暫停開放文化娛樂場所　發言人：未完全掌握病毒變異傳播規律

北京市再次爆發新冠肺炎疫情，今日（15日）新增36宗個案，疫情防控例行新聞發布會指出，此次聚集性疫情與新發地批發市場高度關聯，新發地周邊11個小區，玉泉東市場周邊10個社區，已經全部封閉管理，正在對9萬多名居民進行核酸檢測。同日，北京宣布暫停開放文化娛樂場所。

據人民日報報道，全市所有社區（村）都採取三級應急響應、二級防控措施、一級工作狀態。7120個社區（村）、近10萬名社區（村）工作者投入到抗擊疫情的戰場。北京各社區村全面開展敲門行動，通過張貼公告、上門詢問、電話微信聯繫等多種方式，排查5月30日以來曾去過新發地農產品批發市場的人員近20萬，正在以社區為單位就近安排核酸檢測，並進行居家觀察。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，從重點區域人群核酸檢測結果來看，此次疫情與新發地市場高度關聯，對新冠病毒的變異傳播規律還沒有完全掌握，境外疫情也還在蔓延，北京疫情形勢十分嚴峻，需要「充分認識其長期性、複雜性、艱鉅性。」

此外，毗鄰北京的河北保定市進入「戰時狀態」，啟動戰時機制，嚴防疫情在當地擴散。

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