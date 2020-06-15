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【日本疫情】東京據報新增48確診 連續2日新增病例近50

環球社會熱點 17:59 2020/06/15

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日本東京疫情反彈，周一（15日）據報新增48宗新冠肺炎病例，為解除緊急狀態後的新高，也是連續2日新增確診近50宗。東京都新宿區內同一間夜店爆集體感染，知事小池百合子表示，有意擴大檢測至鬧市區。

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小池百合子周一召開會議，討論防範第二波疫情、新增應對措施等。夜店實施集體檢測，發現數十人確診，也許是今次掌握到感染來源，小池百合子稱，今次集體感染情況與以往不同。

東京都周日（14日）單日新增47宗確診，其中18宗來自同一間夜店。小池百合子日前指，這代表當局積極檢測。

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儘管東京面對第二疫情的風險增加，日本航空（JAL）仍宣布，羽田機場的本地航班全面復航。隨周五（19）解除跨縣旅遊禁令，JAL下月開始，重啟來往東京羽田的本地航班，將使用機場北翼大樓。

截至香港時間下午6時，東京都累計超過550染疫，314人死亡。

小池百合子宣布解除緊急狀態後，隨即宣布競逐連任東京都知事。67歲的小池將強調，為了應對疫情，以及讓推遲到明年舉行的東京奧運會成功，應保持執政的持續性。

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記者：韓羚

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